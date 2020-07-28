分手就是再也不見！「3星座」超難被挽回：不願吃回頭草

▲對「 3 星座」而言，分手就是再也不見，挽回他們的機會很低。（示意圖／取自Unsplash）

「情人總分分合合」，一句歌詞道盡了多數人的愛情現象，我們總是不自覺的把擁有視為理所當然，等到失去後才開始後悔、珍惜，但你要知道，並非所有人都是分手後還願意吃回頭草的！根據大陸網站《星座屋》分析，12 星座中，有「 3 大星座」分手後超難被挽回，對他們來說，分手就是再也不見。天蠍座是「敢愛敢恨」的最佳代表，他們愛一個人時，一定會用盡全部力氣去愛對方，什麼都願意付出，即使外界有再大的阻撓因素，他們也無所畏懼，只怕自己愛得不夠多。但如果對方讓他們心寒，甚至是在夜裡輾轉反側，產生心生不值得的念頭，他們就會忍痛割愛，決絕地提出分手，彷彿與之前深情款款的他們是不同人，且不論對方多麼苦苦哀求，他們都不會有一絲一毫的動搖，因為此時的他們，只會覺得「哀求是虛偽，相愛的時候不珍惜，失去又後悔，何必呢？」金牛座的人對待愛情充滿溫度，他們在確定關係前，會比較溫吞慢熱、猶豫不決，想得特別多，不過一旦確定關係了，他們便是超級專一的人，總是想把最好的留給戀人，非常細心體貼，且包容心很大，能包容戀人各種小缺點，面對摩擦時，也總是默默退讓。因此，這樣的他們，很少會主動提出分手，若是哪天真的提了分手，那鐵定是心已經涼透了，而這個決定也是他們經過漫長時間，才決定說出口，絕不可能有挽回的餘地，在分手的下一刻，聯繫方式就會通通拉黑，再也不見。摩羯座的人骨子裡刻著理性與現實，他們很難愛一個人愛得死去活來、忘乎所以，大部分的時候，他們都是以冷靜、理智的旁觀者角度來看待戀愛過程，即使表面上他們顯露出為愛沖昏頭的模樣，但那都不是真的，你若是相信了，那就大錯特錯了。他們在感情裡無時無刻都會權衡利弊，一旦覺得弊大於利，那便是放手的時候，無論對方多麼傷心欲絕，他們都不會回頭，因為現實的他們，不允許任何人成為自己人生的累贅。（編輯：許苡晴）