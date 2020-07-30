田馥甄與男模激烈互動到狂抖　甜讚好有感覺

田馥甄日前己推出新單曲《先知》，而MV則是在今（30）日早上

11點於田馥甄官方YouTube

頻道正式上架。田馥甄提到歌詞概念，「在戀愛裡，你覺得自己是先知嗎，對什麼事情都很了解、都可以掌握得很好，但其實在愛情裡沒有人是先知」，還有感的表示：「談過戀愛的人都知道，道理我們都懂，你也知道不應該怎麼樣，但你就是控制不了你自己。」

MV

▲田馥甄與男模互動到手抖、腳抖。（圖／何樂音樂提供）

▲田馥甄談感情觀。（圖／何樂音樂提供）

田馥甄在裡有天馬行空的安排，劇情中，她詮釋一位試圖想控制對方的「愛情操控者」，田馥甄細心地操控著電腦，試圖透過不同程式驗證對方，而對手戲的外籍男模跪趴在儀器輸送帶上，被田馥甄時而凝視、時而思考地檢視，有趣的是男模是趴著爬行、田馥甄則是蹲著端詳對方，對雙方體力是一大考驗，拍完後被問及感想？田馥甄開玩笑說：「好有感覺喔！一直抖、一直顫抖，因為我蹲在那邊腿很酸，他也一直抖，我們兩個都一直抖。」田馥甄在MV一連更換3套造型，展現白淨典雅女神、黑色俐落女子、時尚黑白裙裝不同面向；其中一場景還宛如萬神殿，田馥甄穿上一襲充滿仙氣飄飄的白色典雅禮服入鏡，再動員多達100位學生合唱團擔任合音，田馥甄稱讚他們：「你們真的好可愛，真的好會唱歌！因為我聽到的是美妙舒服的聲音。」而說到感情觀，她透露，在感情裡，自己不喜歡被對方操控，所以自己也不會想操控對方。