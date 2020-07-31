哆啦A夢50歲了！跟著大雄「回6600萬年前」救恐龍

為紀念「哆啦A夢」誕生50周年，日本導演今井一曉與作家川村元氣合作推出《電影 哆啦A夢：大雄的新恐龍》，劇情描述大雄發現恐龍化石後，使用哆啦A夢的道具孵化出2隻恐龍，為了讓牠們活下去，回到6600萬年前的白堊紀末期，未料卻碰上恐龍絕跡的狀況。此外，該作原定3月6日在日本上映，卻因疫情影響延至8月7日，台灣確定9月25日上映。
該作編劇川村元氣表示，聽到是「50周年紀念作品」，且主題是「恐龍」時嚇一大跳，因為他想到「藤子·F·不二雄」認為日本以前有恐龍，並在1980年創作出《大雄的恐龍》，川村元氣才決定堅持下去，他說：「我希望在講求多樣性的2020年，能透過大雄這個充滿缺點的弱小少年，與他的新恐龍一起踏出進化、成長的第一步，也希望能和今井一曉導演呈現出這個故事的珍貴性和真實性。」
《電影 哆啦A夢：大雄的新恐龍》除了固定配音班底水田山葵、大原惠、嘉數由美、木村昴、關智一等人，更找來木村拓哉、渡邊直美為新角色配音，而主題曲《Birthday》則由日本天團Mr.Children獻唱，陣容堅強讓人期待。
電影劇情描述大雄在恐龍博物館參加挖掘化石體驗時，找到一個疑似恐龍的化石，他使用哆啦A夢的道具「時光布」還原化石原本狀態，結果竟孵出恐龍雙胞胎小Q與小妙，而這兩隻恐龍是從來沒被發現過的新品種。大雄細心照顧小Q與小妙長大，但牠們仍無法在現代生存，他決定要帶恐龍回到屬於牠們的年代，與哆啦A夢跟夥伴們一起前往6600萬年前的白堊紀末期，卻碰上恐龍即將滅絕的命運。
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