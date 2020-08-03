台版「堀北真希」單身兩年半　開條件徵男友

▲▼李若潼坦言已經單身兩年半。（圖／杰思國際娛樂）

啦啦隊「樂天女孩」出身、長相甜美酷似「堀北真希」的Tanya李若潼，光是IG就有高達近6萬的粉絲人數，更被日本棒球網站《Kerorin’s Life Scoop》評比為臺灣前四高人氣的啦啦隊女孩，終於在熱情粉絲的千呼萬喚下，她發行了首支單曲《玩偶》。《玩偶》創作靈感來自她身邊的工作夥伴，暗戀男生的真實故事，但李若潼卻笑說：「因為我的個性是那種喜好藏不住的人，所以大家所謂的『暗戀』狀況完全不會發生，而且都會變成『明戀』！也因為自己知道藏不住會付出很多，所以我在沒確定對方是否也喜歡我的情況下，是不會輕易說出口或表白。」李若潼也坦言已經單身兩年半，「最近趁著放暑假有空，想去月老廟拜拜，求個好姻緣！因為身旁有很多朋友都接連遇到渣男，讓我有點害怕爛桃花！」問李若潼對於另一半的標準如何？她表示：「我對於牙齒整齊、笑起來好看的男生沒有抵抗力！」對於外型她也很明確地提出條件，李若潼說：「希望對方身高大概是176-183公分左右，體重70-86公斤之間，看起來身體健康就行！」值得一提的是，高人氣的李若潼遇過不少粉絲示愛，其中比較特別的是，竟有網友私訊想要買她穿過的絲襪，而且還曾遇過瘋狂粉絲照三餐問候，讓她苦笑說：「看到想買我穿過絲襪的簡訊已經夠誇張，還有一位我不認識的網友把我當女友問候，像是情人節快樂、有沒有吃飯、有沒有穿暖啊、下雨了有沒有帶傘等訊息外，連他去哪裡、跟誰出去等等，都會私訊我跟我報備行蹤，通常這些訊息我都只能忽略不讀不回，不然後面會無法收拾！」