羅霈穎床頭擺「意妥明」！醫曝巧合：10幾年前案件也有

▲資深藝人羅霈穎昨（3）日深夜驚傳被發現陳屍台北八德路工作室內，享年59歲。（合成圖／翻攝自羅霈穎臉書）

資深藝人羅霈穎前（3）天深夜驚傳被發現陳屍在台北市八德路工作室內，享年59歲，據了解，檢警發現，她的床頭櫃上擺有一包鎮靜類藥物「意妥明」，目前已送驗，待釐清死因。對此，

耕心療癒診所院長林耕新發現驚人巧合，直指10多年前的「南迴搞軌案」死者就是服用過量意妥明，加上酒精交互作用而猝死。

林耕新在臉書發文指出，「

南迴搞軌案是

意妥明

（Etumine），羅霈穎猝死也是意妥明。」他也在底下留言表示，「Etumine基本上是安全的，比較擔心是混合用藥、過量使用，或配酒精服用，造成呼吸抑制，旁邊又沒人呼救，釀成意外。」

▲林耕新在臉書發文直指「南迴搞軌案是意妥明（Etumine），羅霈穎猝死也是意妥明。」（圖／翻攝自林耕新臉書）

始於2004年的南迴搞軌案當時震驚全台，嫌犯李泰安疑似與事後輕生的弟弟李雙全，為了詐領7000多萬保險金，一同策謀破壞鐵路，並害死李雙全越籍妻子陳氏紅琛，而經法醫證實，死者就是服用意妥明和酒精混和，交互作用導致中毒身亡。不過，羅霈穎的死因是否與此藥物有關，仍有待檢警釐清。（編輯：許苡晴）