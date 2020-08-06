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《天之驕女》首播開紅盤　韓瑜氣場強大 ：不是本性演出

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-06 21:50:52

▲《天之驕女》韓瑜女王氣勢強大。（圖 / 三立提供）
▲《天之驕女》韓瑜女王氣勢強大。（圖 / 三立提供）

八點檔《天之驕女》首播開紅盤，今（6）日黃少祺、韓瑜、王耿豪、梁家榕、林萱瑜、曾智希、陳子玄、許明杰慶祝，現場特別準備大福甜點預祝收視節節高升。而最高收視落在黃少祺於便利商店門口，首次見到親生連體雙胞胎的情緒表現，眼眶含淚演技爆棚，讓粉絲完全忘了他的角色其實是大反派。

▲演員們預祝收視節節高升。（圖
▲演員們預祝收視節節高升。（圖 / 三立提供）
根據「網路溫度計」統計的戲劇好評影響力第一名正是《天之驕女》，昨晚首播時PTT很早就討論爆版，觀眾覺得戲味十足，也一直討論《天之蕉子》當時的人設及結局，認為換新血演出很新鮮，男女主角黃少祺及韓瑜的演出也備受肯定，特別是黃少祺父愛爆發的表現，網友覺得黃少祺演技沒話說。收視最高點落在首次見到連體姊妹的情緒表現，眼眶含淚演超好，就像是遇到失散多年並想念多年的孩子，是個愛女兒的好爸爸，有演出「斯文敗類」的感覺。

▲黃少祺演出「斯文敗類」的感覺。（圖
▲黃少祺演出「斯文敗類」的感覺。（圖 / 三立提供）
另外討論度最高的就是霸氣演出的韓瑜，霸氣女人的人設比以往傻白甜的演出更適合她，網友表示「韓瑜氣場強看一次就可以讚嘆一次完全女王架勢」，韓瑜則再次強調：「絕對不是本性演出喔！」黃少祺、韓瑜飾演的張家夫妻跟王耿豪、梁家榕飾演的高家夫妻，韓瑜表示這兩家的男主人都超怕老婆，更謔稱黃少祺感覺就是他的「小李子」。

▲黃少祺（左）搭檔韓瑜演夫妻。（圖
▲黃少祺（左）搭檔韓瑜演夫妻。（圖 / 三立提供）
 

關鍵字

黃少祺 天之驕女 霸氣 女王 韓瑜

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