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在一段關係裡，十二星座會有哪些渴望實現的需求呢？

文/澤誼的人參青紅燈
calendar_today2020-08-07 11:21:49update2020-08-07 11:31:13

▲十二星座在關係裡，什麼東西是他們想要，卻又死不開口的需求呢？（圖／Shutterstock）
▲十二星座在關係裡，什麼東西是他們想要，卻又死不開口的需求呢？（圖／Shutterstock）
十二星座在關係裡，什麼東西是他們想要，卻又死不開口的需求呢？可以看太陽跟金星星座！

雙子座、摩羯座、水瓶座

「我其實很需要獨處與自由」

這三個星座，在物理上是很需要獨處的空間，在精神上則是要隨性發揮的自由。這對他們來說很重要，擁有這些他們就會覺得跟對方相處是很隨性自在的，這種自在能讓他們在關係裡的犧牲都覺得不算什麼了，因為他們是一個很成熟的個體，他們討厭在關係裡跟坐牢一樣感到被剝奪的感覺，所以能讓他們擁有獨處跟自由的空間，就會比較願意跟對方分享他們的一切，這是他們的精神糧食！

 

牡羊座、天蠍座、射手座

「我其實很想要被疼愛」

這三個星座，總是給人一種很自我、獨立堅強的感覺，好像被疼愛就是一種弱者的行為，會被瞧不起、被人覺得不夠厲害，這種英雄主義，常常讓他們錯失了很多緣分。但他們其實內心深處還真的住著很想被拯救與疼愛的小女孩，渴望那種對方會為了他們犧牲一切的戲劇化愛情，可是他們一面又很抗拒這種信念，害怕自己一旦解放了這個女孩，就會毀了自己的日子。要如何平衡一向是這個星座的難題。

 

天秤座、處女座、雙魚座

「我其實很期待你可以幫助我」

這三個星座，往往是有什麼事情就自己吞、自己扛，反正別人也不會了解我，我只能悲情可憐地埋頭苦幹！其實往往是自己腦補，臉皮又很薄不敢提出求助，只好自己在內心演哀怨戲碼！但這三個星座是很希望跟另一半能夠有一起努力做的事情，彼此一起成長。這種同在一條船上的上進感，會讓他們覺得自己不是一個人，總是有人可以依靠的那種充實，只不過對他們來說，要怎麼去表達跟要求，就是他們要努力的部分了。

 

金牛座、巨蟹座、獅子座

「我其實很希望你肯定我」

這三個星座，對於愛另一個人的表現，永遠就是「我就梭哈給你我的全部」！他們不怕付出跟給予，但他們真的非常需要在盡心盡力地付出後，對方可以給予很大的肯定，以及願意回饋心得的心意。不過也許他們就是不懂得付出有時候不是一定是對方要的，一旦對方不覺得這是我需要的，當然就不會想肯定對方啊！所以這個星座必須學習著付出的藝術，才能得到他們想要的肯定！

關鍵字

不敢開口 關係 渴望 星座 澤誼

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