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獨／好友陪澎恰恰宣布破產　曝他「價碼高」仍義務工作

記者陳雅蘭/台北報導
calendar_today2020-08-07 13:59:50

▲澎恰恰（左）宣布破產，導演好友曾慧誠透露他價碼高仍義務幫忙。（圖／記者林調遜攝）
▲澎恰恰（左）宣布破產，導演好友曾慧誠透露他價碼高仍義務幫忙。（圖／記者林調遜攝）
藝人澎恰恰昨跟大眾宣告破產、欠債2.4億元，他今（7日）原定跟徒弟張芳瑜一同現身「2020新北市音樂劇節」記者會則臨時取消出席，澎哥好友躍演劇團導演曾慧誠表示，澎恰恰在宣布破產前後都無異狀，也說澎哥熱愛台灣文藝，透露他價碼高仍義務出演音樂劇，大家是最近排練時發現他心事重重，才知道澎哥有困難，大家會用自己的方式協助對方。曾慧誠也透露，昨跟澎恰恰散會後沒再見面，不清楚他的心情與狀況，說澎哥個性不太吐露心事，所以未多做關心與打擾。

▲曾慧誠出席「2020新北市音樂劇節」記者會。（圖／記者林調遜攝）
▲曾慧誠出席「2020新北市音樂劇節」記者會。（圖／記者林調遜攝）
澎恰恰熱愛文藝產業眾所周知，但卻做一部賠一部，昨也表示原以為作品會值錢，但現在「夢該醒了」；跟他要好的躍演劇團導演曾慧誠則說，就算澎哥目前手頭困難，卻還是認真的工作，他說：「前幾天也一直在排練，表演是他生活上重要的一部分，他為了做電影、文藝的活動，投入很多心血與資金，我認識他這麼久，也常常跟他說『你的演藝高峰很多人達不到』，這幾十年來他想為這片土地留下好作品，這是他的夢想，所以一直耕耘。」

澎恰恰與弟子張芳瑜主演的音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》將在10月30日至11月1日於新北市藝文中心演藝廳演出，問起他的價碼，曾慧誠表示：「劇場的營運跟商業操作不同，對我來說，澎哥都是義務，我是知道他的價碼，但他常常說我們付不起，如果真的要付，他也知道我們的狀況，所以我們比較像是一起完成一件作品的感覺。」透露澎恰恰就算手頭吃緊，仍為了夢想把錢放在次要順位。那他會跟劇團周轉嗎？曾慧誠說：「他自己在作品《釧兒》投入很多心血，我們做作品的狀況是他會帶資源給我們，互相幫忙，就是朋友啦。」

曾慧誠昨有陪同澎恰恰出席記者會，問及結束後澎哥狀態還好嗎？曾慧誠表示會後沒見到對方，也沒傳訊關心與打擾，並透露澎恰恰的個性報喜不報憂，自己也是最近在劇場排練時，才發現澎恰恰心事重重，他說：「他的私人生活我們很少接觸，大多都是他到排練場，聊作品時才有交流，逢年過節也會有啦，但他是個有問題不太喜歡說出來的人，所以昨天結束後，他就去處理他自己的事。」而今澎恰恰原定出席記者會，因為私事臨時取消，他有請自己代跟文化部道歉。

澎恰恰昨表示會努力還錢，不會逃避，那劇團會幫助他嗎？曾慧誠透露澎哥仍希望把工作做好，「我想他開記者會，是希望創作、主持的工作能夠延續，可能是這樣，才跟大家說自己的狀態，希望大家能夠多多支持他，我真的覺得他是台語文化、本土文化的一個寶藏，在他的品都能看得到，希望他能度過難關，在創作上繼續發展下去」。

▲曾慧誠透露澎恰恰不太吐露心事。（圖／記者林調遜攝）
▲曾慧誠透露澎恰恰不太吐露心事。（圖／記者林調遜攝）

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