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《以家人之名》由她主演　女星喊話：為什麼不找我演

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-12 21:00:00

▲譚松韻（中）主演《以家人之名》。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）
▲譚松韻（中）主演《以家人之名》。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）

由《錦衣之下》譚松韻、《漂亮書生》宋威龍領銜主演，《冰糖燉雪梨》張新成特別出演陸劇《以家人之名》。此劇由兩個父親和3個孩子譚松韻、宋威龍、張新成組成一家五口，樂天派的譚松韻鬧了很多笑話，像是譚松韻為準備大考哥哥宋威龍、張新成進行「考前秘笈傳授」，教學拿到考卷後第一件事是「親吻試卷」代表「穩過」。譚松韻興奮自己第一次生理期來訪，大方地與家人分享，害得4位男性尷尬又不知所措，可愛劇情讓觀眾很是喜愛。

▲宋威龍飾演大哥凌霄。（圖
▲宋威龍飾演大哥凌霄。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）
宋威龍、譚松韻、張新成3人因原生家庭遭遇傷痛，機緣巧合下湊在一起成為了兄妹。大哥宋威龍飾演冷靜沉穩的淩霄、二哥張新成飾演寄養在兩家的賀子秋、古靈精怪的妹妹李尖尖由譚松韻所飾演，3兄妹在兩個爸爸的撫養下相互扶持、共同成長。宋威龍認為淩霄的身上有他自己性格的影子，也因此可以了解角色的內心：「我覺得凌霄是很讓人心疼的角色，讀劇本的時候很多次差點兒為他落淚。」

▲《以家人之名》講述兩個爸爸與三個小孩組成的青春溫馨劇。（圖
▲《以家人之名》講述2個爸爸與3個小孩組成的青春溫馨劇。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）
宋威龍、張新成兄弟間戲裡時常上演打鬧戲碼，兄妹戲裡戲外好感情，張新成也被好哥哥宋威龍與妹妹譚松韻爆料，他喜歡在片場唱歌，像是李榮浩、周杰倫的歌都很常聽到；譚松韻則自爆拍完戲後胖了，「劇中有很多吃東西的戲，我們都是真情實感的吃。」兩位哥哥也在旁補充，拍攝的食物道具像是火鍋都是現煮的，還可以自行調味。宋茜、張雨劍、虞書欣錄製應援影片為《以家人之名》宣傳，其中張雨劍和虞書欣祝福之餘更對導演及製作人喊話：「為什麼不找我演！」好感情可見一斑。

關鍵字

譚松韻 虞書欣 以家人之名 主演 陸劇

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