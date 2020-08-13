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BTS宣布辦演唱會　連開2天「粉絲能進場」！

記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-08-13 15:36:48

▲BTS確定10月開演唱會，確定粉絲可入場。（圖／BTS Twitter）
▲BTS確定10月開演唱會，確定粉絲可入場。（圖／BTS Twitter）
南韓夯團BTS防彈少年團原定今年4月11日、12日、18日、19日要在奧林匹克主競技場舉行演唱會，最後因新型冠狀病毒肺炎取消，今（13日）宣布10月10、11日確定舉辦線上、線下演出，屆時會開賣少數座位讓粉絲進場，並保證會遵守防疫規矩，粉絲欣喜可見到偶像，但有人則認為在疫情尚未完全控制的狀況下開放觀眾入場太過冒險，網路反應兩極。 

BTS公司「Big Hit娛樂」今宣布將於10月10、11日舉行線上播出及線下演出《MAP OF THE SOUL ON:E》，屆時確定開放粉絲入場，但地點目前未公告，表示會遵守地方政府的演出場地防疫方針，「為保持座位之間的安全距離，僅限量開售部分座位。」 

BTS這次開唱消息曝光，部分粉絲開心能見到偶像，但有的人認為未來國、內外疫情穩定與否難以判斷，10月就開演唱會甚至開放觀眾入場，表示：「也太冒險！」希望官方能三思，並確保屆時藝人、粉絲以及工作人員的健康與安全。 

此外，BTS將推出新款手機遊戲《BTS Universe Story》，主打粉絲可藉此看到BTS的其他故事，遊戲發行商「網石」執行製作人Young-Jae Park表示：「我們很高興讓玩家搶先一睹這款遊戲，在遊戲推出之前，將會陸續和大家分享更多獨家影片和豐富的活動內容。」遊戲上市日期請至官網查詢。此外，BTS今也宣布將於今年第四季推出新專輯回歸樂壇。

▲BTS十月開演唱會。（圖／Weverse）
▲BTS十月開演唱會。（圖／Weverse）
▲BTS將推出新手遊《BTS
▲BTS將推出新手遊《BTS Universe Story》。（圖／網石）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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BTS MAPOFTHESOULON BTS開唱 線下演出 防彈少年團

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