BTS宣布辦演唱會　連開2天「粉絲能進場」！

BTS公司「Big Hit娛樂」今宣布將於10月10、11日舉行線上播出及線下演出《MAP OF THE SOUL ON:E》，屆時確定開放粉絲入場，但地點目前未公告，表示會遵守地方政府的演出場地防疫方針，「為保持座位之間的安全距離，僅限量開售部分座位。」
BTS這次開唱消息曝光，部分粉絲開心能見到偶像，但有的人認為未來國、內外疫情穩定與否難以判斷，10月就開演唱會甚至開放觀眾入場，表示：「也太冒險！」希望官方能三思，並確保屆時藝人、粉絲以及工作人員的健康與安全。
此外，BTS將推出新款手機遊戲《BTS Universe Story》，主打粉絲可藉此看到BTS的其他故事，遊戲發行商「網石」執行製作人Young-Jae Park表示：「我們很高興讓玩家搶先一睹這款遊戲，在遊戲推出之前，將會陸續和大家分享更多獨家影片和豐富的活動內容。」遊戲上市日期請至官網查詢。此外，BTS今也宣布將於今年第四季推出新專輯回歸樂壇。
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BTS MAPOFTHESOULON BTS開唱 線下演出 防彈少年團