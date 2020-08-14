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金曲31突破疫情考驗　「主視覺曝光」攜生命力榮耀回歸

娛樂中心/綜合報導
calendar_today2020-08-14 22:41:23

▲金曲31突破疫情考驗，主視覺曝光。（圖／台視提供）
▲金曲31突破疫情考驗，主視覺曝光。（圖／台視提供）

第31屆金曲獎將於10月3日晚間7時，在台北流行音樂中心表演廳登場，今（14）日也公布主視覺、平面海報及形象影片。今年典禮以「生命力」為主軸，期盼透過「金色」的延展與流動特質，呈現金曲獎至高榮耀及海納多元的面向。

▲金曲31將於10月3日晚間7時，在台北流行音樂中心表演廳登場。（圖／台視提供）
▲金曲31將於10月3日晚間7時，在台北流行音樂中心表演廳登場。（圖／台視提供）
「新生的養分來自於終雪的融解；光芒在深淵中將更清晰可見」，從形象影片中可以看見，本次金曲獎期盼把獎座的精神「溶解」成各種養分，延伸灌溉到每一片音樂的土地，擴散的意象則代表不斷延展、打破框架的金曲獎。而平面海報中的金曲獎座也暗藏玄機，遠看是一座發光的獎座，近看則是百花齊放的花海，同時也象徵金曲獎這個兼容不同文化的音樂平台，在這個後疫情時代的開端，亦將一如往常地保持柔韌、散發光芒。 

本次金曲獎由顏伯駿擔任本屆視覺總統籌、視覺形象設計由新銳設計師盧翊軒操刀、典禮視覺影像統籌則是由「二棲設計」視覺總監林呈軒包辦。其中顏伯駿曾因第28屆金曲獎主視覺，榮獲德國紅點與iF設計大獎，今年是第三度接手金曲獎主視覺設計，他期盼能用堅韌的生命力，展現出金曲這份榮耀，「疫情之後全新主題策劃應運而生，金曲獎代表臺灣對於『希望』的想像，不論是視覺宣傳到典禮本身」。

而首度參與金曲設計的新銳設計師盧翊軒，希望把他心目中的金曲獎，化作抽象意涵並融入這次的主視覺中，「宏觀的金色象徵著至高的榮譽，微觀的金色充滿生命的多樣性，雖受疫情影響，但最終想要傳達的『生命力』卻更加地凸顯。」視覺總監林呈軒也表示今年因為疫情充滿考驗，「俗話說10年為一個世代，30跨到31就是下一個世代，我們都知道這些考驗終會過去，如同新生必將到來。」（編輯：侯家瑜）

▲今年金曲獎因疫情而延宕，圖為金曲31標誌，以排簫為設計概念。（圖／金曲獎提供）
▲今年金曲獎因疫情而延宕，圖為金曲31標誌，以排簫為設計概念。（圖／金曲獎提供）
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關鍵字

主視覺 生命力 疫情 金曲31 榮耀回歸

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