周湯豪慘被購物詐騙超心痛　驚曝老媽新戀情「我祝福」

此場活動由PChome主辦，周湯豪也分享網購經驗，「前陣子做好工作室，沒想到被網路詐騙，臉書滑到那些生活小物，想說就買了。」沒想到花了1、2萬元訂購的燈，卻一直都沒送來，他才發現遭詐騙，對此他也坦言很心痛。
談起七夕有什麼安排，周湯豪笑說沒有特別過，至於會不會被媽媽（比莉姐）催婚，他回應：「沒有啦！媽媽先來吧！」媒體追問媽媽最近是否有交往對象，他隨即澄清沒有，開玩笑的說：「有的話我也會祝福她啦，但不一定真心。」
做為這次演唱會開場嘉賓的八三夭，一口氣帶來6首嗨歌，包含歌曲《搖勒搖勒》、《眉飛色舞》、《想見你想見你想見你》、《熊麻吉》、《馬子狗》以及《致青春》。而他們在登上舞台前，接受采訪時提到，因為距離七夕只剩下10天，阿電自爆曾經在年少時，自己上網買了七夕禮物送給自己，還將禮物po上臉書來一場自導自演，現在想起來都覺得荒唐。
被問到其他團員也會用這招嗎？八三夭表示不會，接著媒體詢問這是否意味著5位團員都不是單身，主唱阿璞顧左右而言他的回答：「平常就連團員們生日都沒在記，要工作人員提醒才會知道。」沒想到這時阿電突然神來一筆的說：「之後生日要送護手霜給自己（的雙手），感謝他多年來的辛勞。」
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