周湯豪慘被購物詐騙超心痛　驚曝老媽新戀情「我祝福」

「PChome

狂禮88小巨蛋演唱會」於今（15）日在台北小巨蛋登場，表演陣容堅強，邀來華語樂壇3王3后庾澄慶（哈林）、周湯豪、Bii畢書盡、A-Lin、9m88、閻奕格及「嘻哈天團」頑童MJ116、八三夭等共8組卡司攻蛋。

PChome主辦，

▲周湯豪自爆遭購物詐騙。（圖／記者吳雨婕攝,2020.08.15）

做為這次演唱會開場嘉賓的八三夭，一口氣帶來6首嗨歌，包含歌曲《搖勒搖勒》、《眉飛色舞》、《想見你想見你想見你》、《熊麻吉》、《馬子狗》以及《致青春》。而他們在登上舞台前，接受采訪時提到，因為距離七夕只剩下10天，阿電自爆曾經在年少時，自己上網買了七夕禮物送給自己，還將禮物po上臉書來一場自導自演，現在想起來都覺得荒唐。