夏如芝與張捷談舊愛　「前任」的東西該不該刪

夏如芝與小7歲的老公張捷今年3月登記結婚，不吝在社群網站放閃，近來他們合拍影片聊「前任」話題，雙方態度完全不同。女方無法接受另一半留下前任的任何東西，男方則笑道：「刪跟不刪都沒有錯，互相尊重最重要」。

夏如芝分享跟張捷交往沒多久，原本想看對方幫自己拍的美照，豈知張捷手機竟然跳出回憶功能，只見一系列陌生女子照片映入眼簾，讓她相當傻眼，「我就立刻安靜，其實我知道那是他前女友，他就默默的說『好！我知道』然後狂刪照片。」





張捷聞言接口，表示如果自己進入新的一段感情，雖然會去刪照片，但是不會刻意「大掃除」，對此夏如芝表示不解：「我會全部刪欸，我手機不可能有這種東西。」沒想到張捷一陣回馬槍：「可是我有看到妳一些東西耶，好像是前任之類的。」後來討論一陣，才發現是夏如芝不曉得手機有雲端備份。



▲張捷（左）與夏如芝談論要不要刪除前任照片，立場不同。（圖／取自張捷、夏如芝Youtube）

身為公眾人物，兩人過去情史網路上都查得到，夏如芝還因此動過念頭，想去找駭客把自己的黑歷史和情史新聞刪除，卻發現要動輒好幾百萬，想一想後決定放棄，「幸好現在Google我的名字，起碼第一頁都沒有講前任了。」她大笑。





有別於夏如芝的黑白分明，張捷認為，如果對方不想要刪除，那就應該尊重他的選擇，「把這些東西刪掉是避免衝突，有刪沒刪，其實她想走就會走，沒有對錯。」該不該刪除前任照片，關鍵取決兩造溝通，倘若因為這件事情造成情侶矛盾，筆者認為確實不需要硬是留下，畢竟前任已是過去，如何經營當下關係才是最重要的。





但是，假設這個前任對自己的生命意義實在太大了，筆者認為，這就是需要與對方溝通的時候了，且另一半也可順便思考：如果這個前任對愛人真的很重要，但他們現在的確無關了，是否能協調出兩全其美的方式？





畢竟筆者的朋友就曾交往某任男友，前女友出車禍死亡，面對照片的留與不留，現任女友給予了同理和寬容。刪除照片，它不該成為一個選擇題，應該是一個填空題，交由雙方相互理性溝通、感性理解。



