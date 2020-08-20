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數據太狂！少女時代打敗TWICE　網友傻眼：是在紅什麼？

記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-08-20 13:08:09

▲少女時代（上）即使3年沒發新歌，在哈韓族眼中仍是勝過TWICE的不敗女團。（圖／少女時代、TWICE臉書）
▲少女時代（上）即使3年沒發新歌，在哈韓族眼中仍是勝過TWICE的不敗女團。（圖／少女時代、TWICE臉書）
韓國娛樂圈競爭激烈，年年人才輩出，每個團體及歌手半年就會發行新作品、在社群網站宣傳推銷自己，但隨著時代的改變，偶像汰換速度也跟著變快，《NOWnews今日新聞》特別整理「韓國第一女團」票選，少女時代打敗現今當紅的TWICE，以65.04％力壓22.39％，榮登不敗傳說。

▲少女時代本月5日相聚慶祝出道13年。（圖／秀英IG）
▲少女時代本月5日相聚慶祝出道13年。（圖／秀英IG）
「少女時代」在《NOWnews今日新聞》的「誰是您心目中的韓國第一女團？」票選中，以65.04％拿下第一，有網友在榜單下驚訝表示：「少女時代都過時了，怎麼會有那麼多人投呢？也沒什麼新歌了阿。」有人跳出來回覆，說自己不哈韓，沒在聽韓樂、追的韓劇也少，但少女時代崛起時，當紅程度是現在女團無法超越的，「之前電視上的韓國娛樂新聞，幾乎都是少女時代，我沒有在關注的人還因此看到臉都能認出；TWICE現在是很紅，但除了周子瑜，我其他都認不出來」。

網友更提到，「少女時代」的中文團名有趣又好記，像是《Gee》、《Oh!》的傳唱度也高，紛紛表示「第一天團不敗當然是有他的原因在」、「少時是經典，永不突破不了的團體」。雖然她們已在2017年宣告單飛不解散，但「少女時代」於南韓的地位與成績仍難以被超越，8成員一舉一動依然備受討論。

票選中除了第一名的少女時代，TWICE也以22.39％拿下第二名，BLACKPINK則得到4.01％坐上季軍寶座，其餘分別為「(G)I-DLE」0.27％、「IZ*ONE」1.75％、「MAMAMOO」0.79％、「ITZY」0.44％、「GFRIEND」0.6％、「CLC」2.05％、「AOA」0.14％，不在選項上的則有2.54％。完整的《NOWnews今日新聞》民調可「點此」觀看。

▲「誰是您心目中的韓國第一女團？」票選結果。（圖／NOWnews民調）
▲「誰是您心目中的韓國第一女團？」票選結果。（圖／NOWnews民調）

關鍵字

不敗女團 韓團 韓國第一女團 少女時代 TWICE

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