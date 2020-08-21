《天能》男主角沒有名字！導演諾蘭解密「逆時鐘」

好萊塢大導克里斯多夫諾蘭新片《天能》，今（21）日舉行亞洲視訊記者會，包括台灣、新加坡、馬來西亞等地記者，一起訪問諾蘭、製片艾瑪湯瑪斯、男主角約翰大衛華盛頓與女主角伊莉莎白戴比姬，由於片中男主角沒有名字，因此成為大家最想問的問題。

對此，導演諾蘭解釋說：「

很多經典

老式諜報片

都會這樣，

有些很經典的角色，導演從來不會給他一個名字，像

義大利導演賽吉歐李昂尼的代表作《荒野大鏢客》三部曲便是如此，克林伊斯威特的角色，從頭到尾都沒有透露名字，

但這個人卻是非常強大的存在，所以我想要我的主人翁沒有名字，不要用名字或符號去侷限他，不要有那種框架，

我更希望他能夠活在當下。

」

在諾蘭

「時間」經常扮演關鍵要素

，打從《記憶拼圖》、《全面啟動》、《敦克爾克大行動》都是如此，而《天能》更是玩到極致，同一場戲會同時出現「順時鐘」「逆時鐘」，諾蘭

我們用第一人稱的角度，去客觀看待時間，然後觀眾去電影院，花上一段時間看電影，我想要去檢視在我的作品中，時間在大家眼中是什麼樣子。

」

▲《天能》建構出一個可以「逆轉時空」的未來。（圖／華納兄弟）

由於

《天能》

建構出一個可以「逆轉時空」的未來，倘若

現實中，真有「逆時鐘」的技術，大家最想回到哪一個時間點呢？

伊莉莎白戴比姬說：「我會選擇2020年往回一些，好讓我回去做一點準備，甚至去先製作一些疫苗也好。」約翰大衛華盛頓則表示：「我會選擇回去上個禮拜二的凌晨兩點，這樣我就不會吃下那個草莓杯子蛋糕了。」

製片艾瑪說，因為大女兒剛剛上大學，因此很想要回到她1歲生日派對的時候，這樣自己還有17年的時間，可以陪伴女兒。唯有導演諾蘭認為，這樣逆轉時空的技術，既有好處也有壞處，

「就像片中角色尼爾所說的，發生的是就是發生了，所以我會選擇活在當下，生活在現在的時間。」

▲台灣觀眾耳熟能詳的「暮光男」羅伯派汀森，也有演出《天能》，但沒現身視訊記者會。（圖／華納兄弟）

7月30日剛過50歲生日的諾蘭，

在完成《天能》之後，大家都很好奇，

接下來他想嘗試什麼題材，他說：「我想要繼續不停拍電影，

不斷地尋求進步

，

對我而言，要直到得到觀眾反饋的那刻，電影才算完工。

」