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侯孝賢獲金馬獎終身成就獎　紐時曾讚「台灣最偉大影人」

記者翁新涵/台北報導
calendar_today2020-08-24 13:01:24update2020-08-24 13:07:21

▲被紐時大讚是「台灣最偉大電影人」的侯孝賢導演，榮獲本屆金馬獎終身成就獎。（圖／金馬執委會）
▲被紐時大讚是「台灣最偉大電影人」的侯孝賢導演，榮獲本屆金馬獎終身成就獎。（圖／金馬執委會）
金馬獎於今（24）日召開執行委員會議，全票通過選出侯孝賢為第57屆金馬獎「終身成就獎」得主，表彰他在電影美學的卓越成就，以及對電影傳承的苦心竭力，而且侯孝賢的電影成就聞名國際，今年5月，紐約時報專文報導，標題還以「台灣最偉大的電影人」稱呼他。

侯導在接獲通知時的第一反應，竟然是要把獎金捐給金馬獎，工作人員感動之餘，不忘提醒侯導「這是沒有獎金的」，對於獲得終身成就獎，侯導表示：「我喜歡電影，我拍電影，這就是我的信念。」

侯孝賢1973年踏入電影界，從場記、編劇、副導一路累積經驗，1980年執導首部電影《就是溜溜的她》。他在1980年代以《風櫃來的人》（1983）、《冬冬的假期》（1984）、《童年往事》（1985）、《戀戀風塵》（1986）等片成為「台灣新電影」的代表人物。1989年導演的《悲情城市》獲得威尼斯影展金獅獎，是首部在國際三大影展掄元的台灣電影。

▲▼侯孝賢導演獲得多座國際獎項，電影成就聞名全世界。（圖／金馬執委會）
▲▼侯孝賢導演獲得多座國際獎項，電影成就聞名全世界。（圖／金馬執委會）
▲▼侯孝賢導演獲得多座國際獎項，電影成就聞名全世界。（圖／金馬執委會）
1993年的《戲夢人生》，讓他獲得坎城影展評審團獎，而他的《好男好女》（1995）、《南國再見，南國》（1996）、《海上花》（1998）、《千禧曼波》（2001）、《最好的時光》（2005）也多次入選坎城競賽，2015年以《刺客　聶隱娘》獲得坎城影展最佳導演。侯孝賢也在金馬獎得過3座最佳導演（《悲情城市》、《好男好女》、《刺客　聶隱娘》）、2座最佳改編劇本（《小畢的故事》、《油麻菜籽》）與1座最佳原著劇本（《童年往事》），以及年度台灣傑出電影工作者等。

除了對電影美學的影響，有目共睹，侯孝賢對於提升台灣電影製作品質，培育新晉人才，也不遺餘力，他的班底在不同領域都有傑出成就，見賢思齊下，亦多投入提攜後進。他還於2009年創立金馬電影學院，提供華語影壇年輕影人切磋精進的機會，對於電影傳承這項艱鉅的工程，侯孝賢從作品到作為，都具有全面性的貢獻。本屆金馬獎頒獎典禮將於11/21（六）於台北市國父紀念館舉行。

關鍵字

台灣最偉大的電影人 終身成就獎 紐時 金馬獎 侯孝賢

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