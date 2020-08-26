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金鐘55／瞿友寧嘆戲劇遺珠大爆發　向「許太太們」致歉

記者薛羽彤/台北報導
calendar_today2020-08-26 17:14:55

▲金鐘獎入圍名單公布，瞿友寧（左）曝戲劇最大遺珠。（圖 / 記者陳明安攝）
▲金鐘獎入圍名單公布，瞿友寧（左）曝戲劇最大遺珠。（圖 / 記者陳明安攝）
第55屆金鐘獎今（26）日公布入圍名單，幾家歡喜幾家憂，在綜藝節目獎項，「益智及實境節目獎」及「綜藝節目主持人獎」、「益智及實境節目主持人獎」都僅4個入圍名單，身為本屆的評審委員會的主任委員瞿友寧表示：「報名件數變少，評審也很為難，網路節目興起，人才被吸走，入圍數不夠就是從缺。」

▲瞿友寧（左起）、文化部長李永得、梁修身共同揭曉入圍者。（圖
▲瞿友寧（左起）、文化部長李永得、梁修身共同揭曉入圍者。（圖 / 記者陳明安攝）
至於連續3年都有入圍金鐘獎的《綜藝玩很大》，今年大槓龜，瞿友寧表示，入不入圍要看每年的對手跟節目內容，「想開一點，得獎不得獎不能抹煞每個人的努力。」揭獎嘉賓黃子佼也認為《玩很大》是遺珠，「他們真的很了不起」，還有外景節目《飢餓遊戲》，也被他認為是遺珠之一。

▲《綜藝玩很大》加入小鬼照樣入圍金鐘獎。（圖
▲《綜藝玩很大》今年全槓龜。（圖 / 翻攝臉書）
戲劇女主角方面，瞿友寧坦言《誰是被害者》的許瑋甯、林心如，《天堂的微笑》林予晞都是遺珠，這一年戲劇大爆發，都有很多遺珠，光女主角就討論8、9小時，最後投票選出5位入圍者。而《俗女養成記》在迷你劇集女配角、女主角獎中都佔了2名獎項，打破過去迷思一部戲只能入圍一位，瞿友寧說：「這兩年在打破迷思，只要你好，都會被看到，大家都會更認真在做這個戲。」

▲許瑋甯接受《姊妹淘》電話專訪，宣傳Netflix新劇《誰是被害者》。（圖／Netflix提供）
▲《誰是被害者》許瑋甯是大遺珠。（圖／Netflix提供）
除了《想見你》呼聲高之外，《誰是被害者》、《罪夢者》、《用九柑仔店》、《鏡子森林》都殺出一條血路，而靠著《想見你》入圍的許光漢，在《罪夢者》也有精湛演技，為何沒入圍？瞿友寧幽默向「許太太」們道歉：「他是這一年很亮眼的星星，但入圍數有限，他的好不用入圍數來肯定他了，他未來肯定是很棒的明星。」

▲袁艾菲演活韓可菲角色，深受觀眾喜愛。（圖／八大電視提供）
▲袁艾菲（左）演活韓可菲，入圍金鐘獎女配角獎。（圖／八大電視提供）
而袁艾菲靠著《我們不能是朋友》入圍戲劇女配角獎，男女主角劉以豪、郭雪芙卻無緣問鼎，瞿友寧表示兩人都是遺珠，雖然兩人在劇中愛情呈現很自然，「但前面幾個也很可怕，只能說粥少僧多。」黃子佼也特別恭喜袁艾菲，之前在《最好的選擇》中被罵爆，「現在能走到這步，特別恭喜她！」

關鍵字

金鐘獎 綜藝節目 入圍 瞿友寧 遺珠

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