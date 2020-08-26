金鐘55／瞿友寧嘆戲劇遺珠大爆發　向「許太太們」致歉

▲瞿友寧（左起）、文化部長李永得、梁修身共同揭曉入圍者。（圖 / 記者陳明安攝）

▲《綜藝玩很大》今年全槓龜。（圖 / 翻攝臉書）

▲《誰是被害者》許瑋甯是大遺珠。（圖／Netflix提供）

數來肯定他了，他未來肯定是很棒的明星。」

▲袁艾菲（左）演活韓可菲，入圍金鐘獎女配角獎。（圖／八大電視提供）

而袁艾菲靠著《我們不能是朋友》入圍戲劇女配角獎，男女主角劉以豪、郭雪芙卻無緣問鼎，瞿友寧表示兩人都是遺珠，雖然兩人在劇中愛情呈現很自然，「但前面幾個也很可怕，只能說粥少僧多。」黃子佼也特別恭喜袁艾菲，之前在《最好的選擇》中被罵爆，「現在能走到這步，特別恭喜她！」