金鐘55／瞿友寧嘆戲劇遺珠大爆發　向「許太太們」致歉

至於連續3年都有入圍金鐘獎的《綜藝玩很大》，今年大槓龜，瞿友寧表示，入不入圍要看每年的對手跟節目內容，「想開一點，得獎不得獎不能抹煞每個人的努力。」揭獎嘉賓黃子佼也認為《玩很大》是遺珠，「他們真的很了不起」，還有外景節目《飢餓遊戲》，也被他認為是遺珠之一。
戲劇女主角方面，瞿友寧坦言《誰是被害者》的許瑋甯、林心如，《天堂的微笑》林予晞都是遺珠，這一年戲劇大爆發，都有很多遺珠，光女主角就討論8、9小時，最後投票選出5位入圍者。而《俗女養成記》在迷你劇集女配角、女主角獎中都佔了2名獎項，打破過去迷思一部戲只能入圍一位，瞿友寧說：「這兩年在打破迷思，只要你好，都會被看到，大家都會更認真在做這個戲。」
除了《想見你》呼聲高之外，《誰是被害者》、《罪夢者》、《用九柑仔店》、《鏡子森林》都殺出一條血路，而靠著《想見你》入圍的許光漢，在《罪夢者》也有精湛演技，為何沒入圍？瞿友寧幽默向「許太太」們道歉：「他是這一年很亮眼的星星，但入圍數有限，他的好不用入圍數來肯定他了，他未來肯定是很棒的明星。」
而袁艾菲靠著《我們不能是朋友》入圍戲劇女配角獎，男女主角劉以豪、郭雪芙卻無緣問鼎，瞿友寧表示兩人都是遺珠，雖然兩人在劇中愛情呈現很自然，「但前面幾個也很可怕，只能說粥少僧多。」黃子佼也特別恭喜袁艾菲，之前在《最好的選擇》中被罵爆，「現在能走到這步，特別恭喜她！」