金鐘55／《俗女》對打自己人　嚴藝文心疼他：報獎失誤

《俗女養成記》更是一口氣入圍

▲嚴藝文執導《俗女養成記》。（圖 / 華視提供）

導演嚴藝文說：「竹昇沒有入圍，有點心痛！」她表示，是自己安排幫陳竹昇報名男主角，還特別打電話給陳竹昇說：「不好意思，應該幫你報男配角的，應該就會入圍」，陳竹昇則是回應說：「沒關係啦，能交出一個漂亮的成績單，就很高興了！」而在嚴藝文心中，陳竹昇就是《俗女養成記》最佳男主角，透露可能在報獎策略上有點失誤十分可惜，但她也表示，很高興主要的女演員都入圍了。

▲陳竹昇（右）為《俗女養成記》中的遺珠。（圖 / 華視提供）

《俗女養成記》在迷你劇女主角獎、女配角獎項雙雙入圍2項，其中女主角獎由分別飾演大嘉玲的謝盈萱，和小嘉玲的吳以涵入圍，謝盈萱獲知入圍消息後表示，「最開心的是可以跟《俗女養成記》的大家庭一起參加典禮，謝謝評審看見我想在這齣戲裡嘗試不同表演形式的可能性。」吳以涵首度入圍電視金鐘獎，有望朝向拿下金鐘獎的夢想前進，吳以涵笑說：「很開心也很驚喜，很期待9月26日的到來！」她還爆料說：「我媽媽聽到我入圍後一直尖叫，還從地板跳到沙發上抱著我，爸爸連發了五個不同表情的貼圖給我。」

▲吳以涵（右）首次入圍電視金鐘獎。（圖 / 華視提供）

另一組迷你劇集女配角則是由楊麗音和于子育上演「婆媳對決」，于子育聽聞入圍消息開心到哭，邊哭邊叫十分興奮，于子育表示，很可惜自己戲中的另一半陳竹昇沒有以《俗女養成記》入圍，非常感謝在拍戲過程竹昇哥一直指導她台語，也透露還沒公布入圍前一直很緊張，現在心中一塊大石頭終於放下了。飾演劇中「嘉玲阿嬤」的楊麗音則是表示，覺得自己好幸福，能接下這個劇本這個角色的演出，「因為遠在台南拍攝，讓我能心無旁騖的詮釋這角色；美好的導演及劇本，完整的工作團隊，超棒的演員互動，促成了這一切。謝謝所有評審對我及《俗女養成記》的肯定。」