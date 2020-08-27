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《以家人之名》譚松韻靠962飲食法　甩開包子臉、肉肉腿

記者駱映儒/綜合報導
calendar_today2020-08-27 22:08:00

▲譚松韻在《以家人之名》中飾演李尖尖。（圖／電視劇以家人之名、譚松韻seven微博）
▲譚松韻在《以家人之名》中飾演李尖尖。（圖／電視劇以家人之名、譚松韻seven微博）
由人氣男神宋威龍、張新成和譚松韻主演的超夯陸劇《以家人之名》，講述三個沒有血緣的孩子，各自在原生家庭遭遇不同傷痛，因緣際會下成為一家人的故事。開播以來討論度不斷，其中「妹妹」譚松韻，不僅有精湛演技，保養功力也很驚人，今年已經30歲了，演出18歲高中生無違和感，一起來看看這超強凍齡臉蛋是如何養成的！

▲譚松韻在《以家人之名》飾演李尖尖。（圖／電視劇以家人之名微博）
▲譚松韻在《以家人之名》飾演李尖尖。（圖／電視劇以家人之名微博）
▲譚松韻在《以家人之名》中飾演李尖尖。（圖／譚松韻seven微博）
▲譚松韻在《以家人之名》中飾演李尖尖。（圖／譚松韻seven微博）
事實上，1990年出生的譚松韻，已經不是第一次減齡演出角色，2011年在《後宮甄嬛傳》中，21歲的她演出14歲的淳貴人，26歲時在《最好的我們》則是扮演高中生，這次她在《以家人之名》中，飾演李尖尖一角，甚至還是宋威龍（1999）、張新成（1995）的妹妹，真的是逆生長，一大要點來自於那具備幼齡感的五官，加上圓潤的臉部線條，看起來淘氣又可愛。

▲譚松韻出演《甄嬛傳》中的淳貴人。（圖／譚松韻seven微博）
▲譚松韻出演《甄嬛傳》中的淳貴人。（圖／譚松韻seven微博）
▲譚松韻飾演《最好的我們》中的耿耿。（圖／譚松韻seven微博）
▲譚松韻飾演《最好的我們》中的耿耿。（圖／譚松韻seven微博）
還有飽滿的額頭和臉頰，眼形是圓圓的杏眼，內眼角圓，外眼角向下，給人一種無辜感，而微微向內縮的短小下巴、以及偏寬的鼻型，山根沒有特別突出，不過整體組合起來，一切都那麼合適，可說是她少女感的關鍵來源，當然，沒有人可以永遠年輕，但如果你也有這樣的五官優勢，即使年齡增長也還是可以比別人維持久一些的童顏。

除了逆齡感的五官，肌膚有光澤也會顯嫩，譚松韻保持童顏的秘訣，也離不開基礎保養。她特別重視清潔和卸妝，每天都會確實的洗臉，當我們的毛孔乾淨了，保養品才能吸收進去，否則很容易因為髒污和油質堵塞而長出痘痘。

▲譚松韻膚質很好。（圖／譚松韻seven微博）
▲譚松韻膚質很好。（圖／譚松韻seven微博）
▲譚松韻膚質很好。（圖／譚松韻seven微博）
▲譚松韻膚質很好。（圖／譚松韻seven微博）
再來則是保濕做好做滿，她喜歡敷補水保濕類的面膜、擦上大量的保濕精華，也會隨身攜帶保濕噴霧，尤其常在外頭拍戲，可以隨時救援缺水的肌膚。另外，只要出門都會擦上防曬，以免紫外線加速肌膚老化。平時沒工作時盡量素顏，滑開她的微博，經常連口紅都沒畫呢！

「文未完，全文請見姊妹淘

關鍵字

凍齡 保養 譚松韻 娃娃臉 以家人之名

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