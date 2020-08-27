《以家人之名》譚松韻靠962飲食法　甩開包子臉、肉肉腿

事實上，1990年出生的譚松韻，已經不是第一次減齡演出角色，2011年在《後宮甄嬛傳》中，21歲的她演出14歲的淳貴人，26歲時在《最好的我們》則是扮演高中生，這次她在《以家人之名》中，飾演李尖尖一角，甚至還是宋威龍（1999）、張新成（1995）的妹妹，真的是逆生長，一大要點來自於那具備幼齡感的五官，加上圓潤的臉部線條，看起來淘氣又可愛。
還有飽滿的額頭和臉頰，眼形是圓圓的杏眼，內眼角圓，外眼角向下，給人一種無辜感，而微微向內縮的短小下巴、以及偏寬的鼻型，山根沒有特別突出，不過整體組合起來，一切都那麼合適，可說是她少女感的關鍵來源，當然，沒有人可以永遠年輕，但如果你也有這樣的五官優勢，即使年齡增長也還是可以比別人維持久一些的童顏。
除了逆齡感的五官，肌膚有光澤也會顯嫩，譚松韻保持童顏的秘訣，也離不開基礎保養。她特別重視清潔和卸妝，每天都會確實的洗臉，當我們的毛孔乾淨了，保養品才能吸收進去，否則很容易因為髒污和油質堵塞而長出痘痘。
再來則是保濕做好做滿，她喜歡敷補水保濕類的面膜、擦上大量的保濕精華，也會隨身攜帶保濕噴霧，尤其常在外頭拍戲，可以隨時救援缺水的肌膚。另外，只要出門都會擦上防曬，以免紫外線加速肌膚老化。平時沒工作時盡量素顏，滑開她的微博，經常連口紅都沒畫呢！
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