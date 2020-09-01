噴血、斷頭、全裸樣樣來！來去高雄全看得到

影展公布的單元片單中，包括醫院器官搶奪戰的《浴血腎鬥士》、斷頭割臉樣樣來的《殺戮女團：肢己肢彼》、女性復仇記的《別惹好女人》，以及將驚悚元素融入青春成長電影的《怪胎派鎚克》等。《浴血腎鬥士》敘述護理師和同事們半夜偷腎賣錢發大財，卻在某次交易過程中意外把貨丟失，主角為了彌補大錯，異想天開想拿刀強取病人腎臟，各方人馬齊聚醫院，一場搶腎大戰即將展開。
而《殺戮女團：肢己肢彼》則將女子樂團化身為殺戮兵器，展開砍出重圍的生存之戰。某次這群女團意外被騙陷入昏迷，醒來後她們的雙臂分別被換成了斧頭、鑽頭或電鋸，被迫站上殺人競技場，斬頭、割臉樣樣來，尺度無上限，讓人看了血脈賁張、驚呼連連。
《別惹好女人》將女性渲染成連黑幫都聞風喪膽的血腥復仇者，而《怪胎派鎚克》是以生活在天體營裡的強迫症患者為主角，描述在營地裡擔任維修工的他，胸無大志，只顧過著一成不變的平庸生活，但他的鐵鎚某天突然失蹤，原本井然有序的生活因此漸漸崩毀。2020高雄電影節將於10月16日至11月1日舉行。
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