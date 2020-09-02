男星「預言」等了10年　國家真的發生嚴重大事！

該作在日本宣傳時期，不少媒體常以「問題之作」等敏感詞彙進行報導，對此白石和彌導演表示：「可能因為這部作品的故事設定為東京奧運停辦的關係吧，聽說也令一些人士感到不快，確實是有些令人擔心的部分。」但沒想到東京奧運在今年因新冠肺炎疫情而決定延期舉辦，讓白石和彌始料未及。
齋藤工這次在片中飾演「阿哲」一角色，他從1945年的戰後復興時代，穿越到2020年的現代，面對這意想不到的狀況，他將以麻將遊戲展開一場又一場的生死決鬥。他表示：「雖然《麻雀》中充滿賭博麻將與詐欺的內容，但我想這部電影充分展現出作品的娛樂性。希望對於作品的密度和所帶來的刺激感，觀眾都能感受到其意義。」
片中「阿哲」放浪不羈又滑稽的模樣令觀眾哭笑不得，白石和彌導演就表示：「在我作品中出現的無數昭和男子中，『阿哲』應該是最不修邊幅的。與他相遇後，他身邊的人甚至是環境都開始改變，但即使時代不同了，『阿哲』這個角色仍毫無變化，齋藤工將這個角色詮釋得非常好。」《麻雀放浪記2020》9月30日在台上映。
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