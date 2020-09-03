專訪／筋肉媽媽：別遇上生死　才發現夫妻爭執多微不足道

筋肉媽媽與筋肉爸爸就像是健身界的「神鵰俠侶」，不僅分享健身專業受到肯定，也屢屢在健身比賽中奪得佳績。然而，筋肉爸爸卻在事業巔峰的壯年時中風倒下，遭逢如此巨變，筋肉媽媽才豁然將人生，以及這段婚姻看得清晰無比。這次，她出版了全新作品《我愛，我強大》，接受《姊妹淘》的專訪，要來談談生命中這場來得又快又急的狂風暴雨，是如何漸漸天晴。



▲筋肉媽媽接受《姊妹淘》專訪。（圖／記者陳思誼攝）

八年的婚姻，有五年是不開心的。





戀愛僅三個月便閃電結婚，對筋肉媽媽來說，這是童話故事最美好的結局，然而她後來發現，婚姻裡的驚濤駭浪，卻是童話結局沒有告訴大家的事。





筋肉媽媽事後回想，婚姻中的不開心其實都是先從自己開始的。從孩子出生之後，憂鬱的狀況越來越明顯，很大原因包括過往累積的壓力、工作與成長環境的壓抑以及外貌上的改變等等，加上照顧孩子又容易神經緊張，每天心力交瘁，於是不斷將內心的負面情緒與不滿向老公宣洩，無形中也摧毀了兩人溝通的管道。



▲筋肉媽媽與筋肉爸爸。（圖／截自筋肉媽媽臉書）

曾經，兩人就站在戶政事務所前，隨時可以簽字離婚。





筋肉媽媽坦承，兩人都在婚姻中做了傷害彼此的事情，互相當過加害者與被害者，這樣的身分以及日常中層出不窮的爭吵，幾乎就要壓垮這段婚姻。後來，她嘗試過離家，兩人也尋求婚姻諮商師的協助，終於開始學會怎麼整理情緒、表達情緒，把那些過往不好的事情擺在後頭。





筋肉媽媽說：「感情修復真的很難，是因為往往我們只看到對方對不起自己的事情，覺得委屈，所以要學會把自己從情緒中拔出來，換個角度想，比如為什麼另一半會偷吃？為什麼會發生這種事情？而不再只是看到我被傷害，我要責難與報復。」她覺得，婚姻中很多的行為與情緒都是一體兩面的，單方面發生不好的事情，其實背後都代表著兩人的關係早已出現問題，所以試著反向思考，練習控管內心的激動，好好審視彼此之間的關係，會發現太多的問題都是不存在的。





於是他們開始重新找回丟失的信任感，不再緊迫盯人地查勤，各自過好自己的生活圈，但每天都要習慣自發性地分享彼此生活瑣事，一步一步拾回過往相處的感覺。





所以她也鼓勵在婚姻中遇到困難的夫妻，不要害怕去找尋專業的諮詢師來協助修復這段關係，當夫妻兩人互相謾罵指責，其實背後的情緒才是問題所在，可能是悲傷、難過，只是當下只會用怨懟來發洩，但這種種的情緒其實都代表者還愛著對方、在意對方。因此，如果能接受更專業的幫忙，才能學習把情緒分離出來，不再只是針對錯誤的面相傷害對方，而是能準確看到橫在彼此中間的那個坎。



▲筋肉媽媽與筋肉爸爸及兒子奶諾。（圖／截自筋肉媽媽臉書）

婚姻中的所有爭執，在與生病和死亡放在一起時，是完全微不足道。





當家庭一大支柱倒下，對任何人來說都是天崩地裂的存在，但筋肉媽媽說，當筋肉爸爸因為中風倒下時，她沒有悲傷和躲起來的權利，必須張羅家庭與事業的大小事宜，她甚至沒有思考的時間，唯一想到的只有「我想要這個人，繼續活在我的生命裡。」





她說，老公中風這件事情，認真回想，或許是上帝的祝福與禮物，讓彼此明白原來站在生離死別之前，才會了解到有多愛對方。過往兩人貌合神離，會把很多糾結看得很重，會不斷翻舊帳，不斷指責對方，從來沒有試著解決、也不知道如何解決兩人之間的問題。但其實，這林林總總的不開心，在生死之前都只是過眼雲煙，原諒就是放下，放下才能重新擁抱，而這些想法，或許沒有這次事件，就永遠無法參透。





所以筋肉媽媽希望，每段婚姻一定都有沒有解決的結，但千萬不要和他們一樣必須來到生死關頭才能體悟。同時，她也想藉由自身的經驗告訴所有女人，無論妳是單身或者有美好的愛情與婚姻，都要隨時準備好自己。她很慶幸自己有獨立工作的能力，可以在這麼嚴重的困境中仍然能謀生與養家，而不是只會一味依賴誰，在失去依靠後便再也無力站起。





屏除生活上的堅強，她說幫助自己重新建立心理狀態，要歸功於運動。人在固定運動六個月左右，就會激發起運動心理學所稱的「自我效能」，可以讓你肯定自己，激發內在的自信，也就是因為她多年運動，所以在面對重大悲傷時，還是能不斷給予自己往前走的動力與抗壓性，因此她很鼓勵每個人運動，不單單只是強健體魄，更是能給自己內心源源不絕的能量，好去面對任何挑戰。





每個女人，都要懂得捍衛自己。



▲筋肉媽媽分享人生與婚姻的波折。（圖／截自筋肉媽媽臉書）

即便在現代社會，仍然對女性有許多標籤，就連美國這樣女性主義發達的國家，好萊塢仍然會有女性酬勞不公的問題存在。筋肉媽媽說，一直以來即使她展現出很好的工作能力，一樣會有受到些許不平等的待遇。後來，隨著經歷增長，她希望藉由自己的經驗和大多女性說，無論接受到什麼不公平的事情，永遠要記得那不是妳的問題，是對方人格有問題，必須捍衛自己權益的時候就要勇敢發聲、勇敢說不，抱持著「你的事情乾我X事，我的事情乾你X事」的勇氣，做最獨一無二的自己。





即便遭逢變故，從筋肉媽媽的眼神看不出一絲的怯懦和害怕，就如同我們印象中她做著重訓、舉著槓鈴，保持完美體態，她不只是強壯，更是堅強無比，勇敢且坦然接受生命中的安排。



▲筋肉媽媽全家福。（圖／截自筋肉媽媽臉書）

沒有人希望必須得經過風霜，才看見晴朗，但筋肉媽媽與筋肉爸爸卻能在老天的考驗下，體悟到生命中最重要的情感課題，練習成長，更對我們示範了什麼是和解與原諒、什麼是勇氣與堅強。





不讓眼淚白流，不讓傷白痛，做彼此最無堅不摧的依靠，守護彼此內心最柔軟、最想珍惜的一塊，雖然代價巨大，但能找回相遇的意義，拾回相愛的初心，那就算百轉千折，也終會與幸福相會。



