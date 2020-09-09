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萬芳練氣功抗疫　驚吐「不知道下一次相聚是何時」

記者吳雨婕/綜合報導
calendar_today2020-09-09 16:36:23

▲萬芳在防疫期間練氣功來讓自己放輕鬆，也透露她把每一次的演唱會都當最後一次看待。（圖／Hit Fm聯播網提供）
▲萬芳在防疫期間練氣功來讓自己放輕鬆，也透露她把每一次的演唱會都當最後一次看待。（圖／Hit Fm聯播網提供）
擔任Hit Fm聯播網9月「hito大台柱」的萬芳，睽違8年將推出專輯《給你們 Dear All》，這也是她出道30周年的全心力作。而她也帶來好消息，即將在2021年6月舉辦的「萬芳30你的30 ________，你今天有沒有來」台北小巨蛋演唱會門票將於19日開賣，此外，對於今年的各種變動，她也感性表示，把每一次與歌迷的相聚當最後一次。

這一次的新專輯，可以說是一波三折，想要帶著新作品與歌迷在小巨蛋重逢的時候，卻因為疫情影響，不得不將演唱會延期，但萬芳還是抱持著要把最好的給歌迷想法，不改以往的平靜面對，雖然小巨蛋演唱會延期了，那就先辦線上談唱會與大家敘敘舊；專輯發行日調整了，就準備更多更精采的內容回饋給大家。

▲萬芳宣布演唱會門票開賣日期。（圖／Hit
▲萬芳宣布演唱會門票開賣日期。（圖／Hit Fm聯播網提供）
疫情期間，她以「放輕鬆」為最高準則，並為了讓身體更強壯，學習氣功，強健體魄，她也分享目前已經上到了中階班，每次上完課都通體舒暢。此外，萬芳表示，今年對許多人來說都是難熬的一年，「很幸運自己還能做自己喜歡的歌，希望能把這些歌獻給同樣在生活中跌倒、無助的人，成為彼此的力量，往更美好的未來前進。」她提到，今年是變動的年，大家發生了共同經歷，當她聽到國外死亡人數，感嘆每一次相聚真的不容易，「我都把每次演唱會都當成最後一次演唱會，每張專輯當作最後一張專輯，明年演唱會結束後，也不知道下一次何時再跟歌迷相聚。」

▲萬芳宣布演唱會門票開賣日期。（圖／Hit
▲萬芳趁著疫情期間練氣功來放輕鬆。（圖／Hit Fm聯播網提供）
 

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萬芳 氣功 防疫 給你們DearAll 演唱會

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