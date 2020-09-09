萬芳練氣功抗疫　驚吐「不知道下一次相聚是何時」

擔任

Hit Fm

聯播網9月「hito大台柱」的萬芳，睽違

8

年將推出

專輯《給你們 Dear All

》，這也是她出道30周年的全心力作。而

她也帶來好消息，即將在

2021

年6

月舉辦的「

30你的30 ________

這一次的新專輯，可以說是一波三折，想要帶著新作品與歌迷在小巨蛋重逢的時候，卻因為疫情影響，不得不將演唱會延期，但萬芳還是抱持著要把最好的給歌迷想法，不改以往的平靜面對，雖然小巨蛋演唱會延期了，那就先辦線上談唱會與大家敘敘舊；專輯發行日調整了，就準備更多更精采的內容回饋給大家。

▲萬芳宣布演唱會門票開賣日期。（圖／Hit Fm聯播網提供）

疫情期間，她以「放輕鬆」為最高準則，並為了讓身體更強壯，學習氣功，強健體魄，她也分享目前已經上到了中階班，每次上完課都通體舒暢。此外，