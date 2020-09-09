萬芳練氣功抗疫　驚吐「不知道下一次相聚是何時」

這一次的新專輯，可以說是一波三折，想要帶著新作品與歌迷在小巨蛋重逢的時候，卻因為疫情影響，不得不將演唱會延期，但萬芳還是抱持著要把最好的給歌迷想法，不改以往的平靜面對，雖然小巨蛋演唱會延期了，那就先辦線上談唱會與大家敘敘舊；專輯發行日調整了，就準備更多更精采的內容回饋給大家。
疫情期間，她以「放輕鬆」為最高準則，並為了讓身體更強壯，學習氣功，強健體魄，她也分享目前已經上到了中階班，每次上完課都通體舒暢。此外，萬芳表示，今年對許多人來說都是難熬的一年，「很幸運自己還能做自己喜歡的歌，希望能把這些歌獻給同樣在生活中跌倒、無助的人，成為彼此的力量，往更美好的未來前進。」她提到，今年是變動的年，大家發生了共同經歷，當她聽到國外死亡人數，感嘆每一次相聚真的不容易，「我都把每次演唱會都當成最後一次演唱會，每張專輯當作最後一張專輯，明年演唱會結束後，也不知道下一次何時再跟歌迷相聚。」
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萬芳 氣功 防疫 給你們DearAll 演唱會