房思瑜山中祕境「放飛自我」　蜜桃臀曲線外露

36歲的藝人房思瑜以健美的形象深植人心，有「運動女神」的美稱，出道19年的她首度拍攝寫真書，為新書《秘境呼吸》走訪南投各個絕美祕境，她在山中換上多套比基尼，不吝嗇地秀出健身有成的緊實蜜桃臀和完美線條，更吸睛的是，她在山林中激裸上身，大膽挑戰危險邊緣。





房思瑜的寫真集特別採雙封面印製，分別有「祕境野溪」以及「清新山路」2個路線，其中「祕境野溪」使用黑白色調呈現封面照，房思瑜身穿白色比基尼眺望遠方，深邃的五官和白皙北半球無私放送，本人看完後也表示：「我比較喜歡『祕境野溪』，黑白即是經典。」雙封面也是希望這本書能告訴讀者，女生不是只有一種樣子。





另一版「清新山路」，房思瑜則換上激短牛仔熱褲及黑色背心，美胸及蜜桃臀一覽無遺，前凸後翹的曲線令人稱羨，她笑說：「健身最滿意的部位是屁股，線條是山給我的回饋。」此外，她更在絕美瀑布前大露美背，坦言這是自己這次最大的突破，「雖然只有背面，但其實我是裸上身放飛自我」！



