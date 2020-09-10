專訪／許安植親眼目睹「鬼阿伯」　房門外勸她不要哭

有一次深夜下戲回家後，許安植居然在客廳，見到一顆血淋淋的女人頭顱，往她靠過來，她說：「應該說我的體質比較虛吧，所以有時候會敏感，譬如說去拍戲的時候，那邊的環境不是很好的話，我會一直想要嘔吐，之前就有這樣的狀況，然後我也很常被壓（俗稱鬼壓床），有時候我其實被壓到已經心灰意冷，就覺得算了就這樣吧，總是會過去的。」
「但那天真的非常恐怖，我收工回到家快接近中午了，當時我一個人在家很累很想睡覺，整個人的情緒很負面，接著就在客廳看到『那個』突然出現在我旁邊，我當時崩潰慘叫爆哭，現在想起來背都涼涼的，而且死都閉著眼睛不敢張開，因為那一瞬間真的太驚嚇了，然後嚇到也沒睡什麼覺，晚上又要上工，整個人就好像那種很委屈很委屈的小狗，很可憐地夾著尾巴，一路在車上哭到拍戲現場。」
幸虧，那天晚上許安植回劇組拍戲之後，監製連絡法師作法幫她安魂定魄，事後劇組推算，可能是許安植演出直播召喚椅仔姑失控那場戲後，不小心召喚到未知靈體，因此跟著她回家了，最後在好幾位宗教顧問及隨片法師的看護下，才讓她平安完成拍攝。
事實上，不僅這一次，許安植在很小的時候，也有實際「看到」的經驗，她回憶說：「我小學一年級的時候，因為媽媽晚上叫我睡覺我不睡覺，於是就被處罰，被媽媽關在房間外（走廊的樓梯間），因為我媽知道我很怕黑，就不給我開燈，讓我在外面，總之我那時候一直哭，就有一個阿伯突然出現，叫我不要哭，我後來發現那好像是家裡的祖先，因為長大一點看到爺爺的爸爸（曾祖父）的牌位，看到一個很像那個阿伯的人。他雖然叫我不要哭，我卻哭得更大聲，那時候我媽媽說妳再哭就不給妳進來，但是我那時候就是很崩潰，想說怎麼會有一個阿伯來這邊，那是小時候唯一一次很貼近的經驗。」
至於片中扮演許安植阿姨的陳雪甄，雖然沒碰過（阿飄），但卻為了貼近角色，居然也希望能夠遇到，她說：「我不排斥啦，演員的感官能力都特別強，當你真的整個打開的時候，難保那個什麼時候會進來，我想說真的體驗一下也不錯，可是等到拍完都沒有。」難道不害怕嗎？「我覺得表演就是這樣，很多時候你會恐懼，可是你又很想要去那裏試試看到底是什麼，很詭異的兩極心態，有一點被虐情結，但我們會想盡可能貼到最近，這就是表演迷人的地方。」
不過，陳雪甄還是提供拍攝期間，劇組工作人員碰到的靈異事件，「有一次我們在阿姆坪，桃園那個廢棄飯店拍攝，所有工作人員都在樓上，因為還沒有輪到我，我就在下面等著，然後製片組也有一個女孩子留在下面，我想說奇怪：妳為什麼不上去？她就說『喔，他們不讓我上去』，我說怎麼了嗎？她說因為我剛剛撞鬼了，接著這個女孩說『我剛剛進去的時候，看到地上有一隻死掉的蝙蝠，我覺得很可憐啊，就想把它拿去外面埋葬，可是我一拿起來，之後一轉身，就有一個很兇很兇的臉對著我吼』，她就嚇到蝙蝠都掉了，想說可能是祂們的東西不可以亂動吧。」
也因為這樣，劇組的人叫那個女孩留在樓下不能上去，而陳雪甄也被提醒，進到片場什麼都不能碰、什麼都不能摸，所以那一天，她都很戰戰兢兢，連話都不敢講，就怕不小心會被認為不禮貌。