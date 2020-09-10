專訪／許安植親眼目睹「鬼阿伯」　房門外勸她不要哭

回想撞鬼經歷仍心有餘悸，電影《馗降：粽邪2》開拍前，她會在家裡背誦召喚椅仔姑的台詞，練著練著心裡不禁開始發毛，覺得會不會不小心，就真的把「椅仔姑」或其他「好兄弟」召喚來？結果是真的！真有「阿飄」跟著她回家了。

有一次深夜下戲回家後，許安植居然在客廳，見到一顆血淋淋的女人頭顱，往她靠過來，她說：「

」

「但

」

▲在自家客廳看到「血淋淋的頭」，許安植嚇壞了。（圖／許安植臉書）

幸虧，

監製連絡法師作法幫她安魂定魄，事後劇組推算，可能是許安植演出直播召喚椅仔姑失控那場戲後，不小心召喚到未知靈體，因此跟著她回家了，最後在好幾位宗教顧問及隨片法師的看護下，才讓她平安完成拍攝。

▲許安植在 《馗降：粽邪2》 的演出相當亮眼。（圖／許安植臉書）