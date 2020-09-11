福島核災傳承館「保存台灣新聞」　喚起美女主播悲傷記憶

日本311大地震發生至今將滿10周年，為了提醒世人勿忘地震、海嘯及福島核災等大自然帶來的災難，日本在離福島第一核電廠不到4公里處設立了「東日本大震災核災傳承館」，將於9月20日正式開幕。館內搜集了被災情襲擊的實物之外，還有當年台灣媒體所報導的新聞畫面，前主播劉孟竹回想當年播報回憶，表示難忘且震撼心痛。





▲▼前主播劉孟竹（上）播報的新聞，也被收錄至館內。（圖／台視）