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福島核災傳承館「保存台灣新聞」　喚起美女主播悲傷記憶

記者陳雅蘭/綜合報導

calendar_today2020-09-11 18:03:58

▲前美女主播劉孟竹回憶當年播報311大地震新聞，非常心痛。（圖／台視）
▲前美女主播劉孟竹回憶當年播報311大地震新聞，非常心痛。（圖／台視）

日本311大地震發生至今將滿10周年，為了提醒世人勿忘地震、海嘯及福島核災等大自然帶來的災難，日本在離福島第一核電廠不到4公里處設立了「東日本大震災核災傳承館」，將於9月20日正式開幕。館內搜集了被災情襲擊的實物之外，還有當年台灣媒體所報導的新聞畫面，前主播劉孟竹回想當年播報回憶，表示難忘且震撼心痛。



前主播劉孟竹回想日本311大地震，心中仍有著無限震撼，她當時邊播報邊覺得心痛，後續的核災事件更引發不少關注，劉孟竹說：「因為我們離日本這麼近，加上台灣也有核電廠，台視新聞一向關注國際新聞，所以在製作新聞報導也絲毫不容鬆懈與忽視。」劉孟竹更表示，館內的文物都是災難的血淚堆積而成，若有機會也會帶家人親臨感受。

耗資高達台幣14億元工程費興建的「東日本大震災核災傳承館」，占地5300平方公尺，傳承館內依照災害發生的時間，分成6個展區，用災區的遺物和報導影音紀錄片的方式，呈現日本東北沿岸遭受地震、海嘯、核災侵蝕的慘狀。

在影音區裡，透過高畫質影音紀錄片介紹災區慘狀和救災復建的過程，以及各國媒體對災情的報導，新聞短片將被剪輯成新聞集錦播放。全長3分8秒的新聞集錦中，台視新聞台所報導的「福島第一核電廠事故」新聞畫面也被收錄至影片中，也是台灣媒體唯一被列入福島縣立人文電子紀錄檔案，永久保存在震災核災傳承館播放。

▲▼前主播劉孟竹播報的新聞，也被收錄至館內。（圖／台視）
▲▼前主播劉孟竹（上）播報的新聞，也被收錄至館內。（圖／台視）
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