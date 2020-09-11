男星入圍金鐘！唐禹哲求一起走紅毯　遭拒改這招

華劇《我的青春沒在怕》劇中唐禹哲隱瞞自己真實身分是知名作家「十頁」，導致蔡黃汝（豆花妹）無法原諒他的欺騙，原本甜蜜的兩人一夜之間變成陌生人，讓許多網友希望他們趕快和好。蔡黃汝表示，對她來說感情信任是最重要的，因此無法接受欺騙，即便連善意的謊言也不行；唐禹哲則剛好相反，只要不是會傷害到彼此感情而說的善意謊言，都是可以被原諒的，由於劇中唐禹哲遲遲得不到蔡黃汝的原諒，因此也藉機和蔡黃汝喊話：「該原諒我了吧！」



▲唐禹哲（左）求豆花妹原諒。（圖 / 三立提供） 唐禹哲表示自己不是一生氣就失去理智的人，笑稱只要是他認定喜歡的人，自己就會被雙眼蒙蔽，會看不見對方所有缺點，是一個「喜歡就會瞎了眼」的人，可以接受對方善意的謊言，但若是感情上的欺騙，或是因其他異性而對自己隱瞞，就會踩到他的底線，也不再相信對方。他透露自己從學生時期到出社會，被情人還是朋友欺騙的經驗不少，重感情的他只要被欺騙、背叛都會很傷且有陰影，曾經發生過被很信任的圈內朋友出賣，讓他有很長一段時間對於交圈內朋友有點害怕。



▲侯彥西角逐戲劇節目男配角。（圖／三立提供） 被封為「最佳綠葉」的侯彥西將角逐本屆金鐘獎最佳男配角，身為好友的唐禹哲很為他開心，提議要侯彥西帶著他走紅毯，被侯彥西以名額不夠拒絕後，轉而要求侯彥西把他的簽名照帶在身上，笑說：「要講得獎感言時，就把我的照片拿出來，順便感謝我一下」，沒想到侯彥西真的答應，讓唐禹哲更進一步開玩笑說：「這次侯彥西再次入圍要謙虛，所以要假設得獎機率不會很高，在宣布獎項前會有入圍者的分割畫面，那時候就要把我的照片秀出來」，表示自己會用心挑選照片，更笑說：「為了這一刻，我會全程直盯金鐘頒獎典禮」。



