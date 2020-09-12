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劉亞仁：死之前也要吃泡麵　躲公寓煮「最後一餐」

記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-09-12 15:55:11

▲片中，劉亞仁受困公寓飢餓多日得到珍貴的泡麵；戲外他笑說死之前至少要吃最後一餐。（圖／Netflix）
▲片中，劉亞仁受困公寓飢餓多日得到珍貴的泡麵；戲外他笑說死之前至少要吃最後一餐。（圖／Netflix）
韓國喪屍電影《#ALIVE》上線後好評不斷，影迷們最津津樂道的，莫過於看完電影後「肚子非常餓」，因為片中，宅男劉亞仁原本困在家中多日想要自我了斷，竟發現原來對面公寓也有另一位倖存者朴信惠，並因此獲得泡麵，兩人在決定要逃出「喪屍公寓」前，煮了珍貴的「最後一餐」，劉亞仁還細聊要如何才能煮出好吃泡麵，讓觀眾看完直呼肚子好餓，笑稱泡麵公司應該是最大贊助商。此外，劉亞仁受訪時表示，至少要吃完一餐再死，可見「吃飯」對他來說非常重要。 

▲劉亞仁（右）與朴信惠受訪宣傳《#ALIVE》上線。（圖／Netflix）
▲劉亞仁（右）與朴信惠受訪宣傳《#ALIVE》上線。（圖／Netflix）
製作公司對此表示，由於泡麵和劇中主角們賴以維生的食物都是居家必備的糧食之一，是為了呈現最真實的一面，才會如此安排。另外值得一提的是，朴信惠逃出喪屍公寓與喪屍們對抗的武打戲，全程都是親自上陣沒有靠替身，可說是名符其實的女打仔。 

劉亞仁與朴信惠接受Netflix的快問快答訪問，被問到若提起自己所飾演的吳俊宇會想到什麼形容詞時，劉亞仁竟回答「傻瓜，但親切且可愛」，而朴信惠對於自己飾演的金宥彬則是覺得「非常理性與冷靜」。當被問到生存下去的必需品，劉亞仁回答：「好朋友、泡麵、微波飯！」還搞笑補了一句「至少吃完一餐再死」，可見吃飯對他來說有多重要。 

《#ALIVE》劇情敘述首爾突然有不明病毒快速傳播，感染者全都化為吃人喪屍，宅男吳俊宇（劉亞仁 飾）在家打電動時發現屋外風雲變色，只能獨自躲在家裡極力抵禦想從外闖入的喪屍，在孤軍奮戰數日，絕望想走上絕路之際，意外發現原來對面公寓也有另一位倖存者金宥彬（朴信惠 飾），兩人在被孤立的狀態下，設法透過無線電溝通，抱持著「一定要活下去」的堅強意志，攜手努力逃脫宛如地獄的「喪屍公寓」。《#ALIVE》可至Netflix收看。

▲▼該片因不明病毒快速傳播，人類全變成吃人喪屍。（圖／Netflix）
▲▼片中因不明病毒快速傳播，人類全變成吃人喪屍。（圖／Netflix）
▲▼該片因不明病毒快速傳播，人類全變成吃人喪屍。（圖／Netflix）
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