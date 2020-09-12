劉亞仁：死之前也要吃泡麵　躲公寓煮「最後一餐」

製作公司對此表示，由於泡麵和劇中主角們賴以維生的食物都是居家必備的糧食之一，是為了呈現最真實的一面，才會如此安排。另外值得一提的是，朴信惠逃出喪屍公寓與喪屍們對抗的武打戲，全程都是親自上陣沒有靠替身，可說是名符其實的女打仔。
劉亞仁與朴信惠接受Netflix的快問快答訪問，被問到若提起自己所飾演的吳俊宇會想到什麼形容詞時，劉亞仁竟回答「傻瓜，但親切且可愛」，而朴信惠對於自己飾演的金宥彬則是覺得「非常理性與冷靜」。當被問到生存下去的必需品，劉亞仁回答：「好朋友、泡麵、微波飯！」還搞笑補了一句「至少吃完一餐再死」，可見吃飯對他來說有多重要。
《#ALIVE》劇情敘述首爾突然有不明病毒快速傳播，感染者全都化為吃人喪屍，宅男吳俊宇（劉亞仁 飾）在家打電動時發現屋外風雲變色，只能獨自躲在家裡極力抵禦想從外闖入的喪屍，在孤軍奮戰數日，絕望想走上絕路之際，意外發現原來對面公寓也有另一位倖存者金宥彬（朴信惠 飾），兩人在被孤立的狀態下，設法透過無線電溝通，抱持著「一定要活下去」的堅強意志，攜手努力逃脫宛如地獄的「喪屍公寓」。《#ALIVE》可至Netflix收看。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995