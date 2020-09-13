威尼斯影展閉幕！史上首位「華裔女導演」勇奪金獅獎

「第77屆威尼斯影展」於台灣時間今（13）日凌晨閉幕，雖然受到疫情影響，但頒獎典禮仍如常舉行，總計有18部競賽片角逐最高榮譽金獅獎，並由評審團主席凱特布蘭琪，公布主競賽各大得獎名單。大陸旅美導演趙婷執導的美國電影《無依之地》勇奪最佳影片金獅獎，她不僅是繼侯孝賢、張藝謀、蔡明亮、李安、賈樟柯後，第6位奪得金獅獎的華人導演，更成為尼斯影展史上，首位獲該獎項的華裔女導演。

才38歲的趙婷，因為執導漫威電影《永恆族》而被大家認識，如今再奪下金獅獎，前途無可限量。《無依之地》由奧斯卡影后法蘭西絲麥多曼主演，她也兼任電影監製，故事描述一名60多歲的女子，在經濟大蕭條時失去所有，居住在貨車上的她，開始穿越美國西部，過著現代遊牧生活的公路之旅。

▲趙婷（後）和法蘭西絲麥多曼在貨車上，錄影感謝評審。（圖／達志影像）

趙婷將攝影機對準美國的邊緣族群「房車族」，也帶出了隱藏其中的社會議題，她和法蘭西絲麥多曼，無法親自飛到義大利領獎，於是特別在貨車中，錄製了一段影片感謝評審以及幕後工作人員、原著小說作者等，兩人最後還向大家喊話說：「我們路上見！」

今年影后寶座競爭激烈，因《不可能的任務6》「白寡婦」一角爆紅、也在夯劇《王冠》中扮演瑪格麗特公主的凡妮莎寇比，以《女人的碎片》勇奪最佳女演員，她一上台就先把脫下來的口罩，放進獎盃裡面，還拿出事先寫好的一大張紙講感言，她說：「謝謝威尼斯影展和所有評審，電影是奇蹟，在這個特殊的時間，我們相聚在一起，也真的是奇蹟，謝謝我媽媽生下我，和我一起成長，我愛您！」她在台上也特別感謝，願意將自己的生產過程給她看的孕婦。

▲凡妮莎寇比拿下影后寶座。（圖／達志影像）

《女人的碎片》敘述一位選擇在家裡分娩的準媽媽，不幸在過程中，引發併發症生下死胎，她一方面不得不接受這個悲痛結果，一方面還要處理先生與疏遠母親之間的關係，電影前30分鐘採用一鏡到底、無剪接手法，拍攝凡妮莎的生產過程，整個呈現令人驚艷。

皮耶法蘭西斯可法維諾，憑藉電影《我們的父親》奪下。

日本名導黑澤清則靠《間諜之妻》，獲頒最佳導演銀獅獎，這是日本導演相隔17年再獲此獎，上次是北野武（《盲劍俠》）。《間》片由蒼井優、男星高橋一生、東出昌大主演

頒獎典禮的黑澤清，也透過錄影發表感言，他說：「活到這把年紀，能獲得這個令我欣喜萬分的禮物，真是做夢也沒想到，長期以來一直拍電影，果真是件好事。」

▲黑澤清錄影感謝評審。（圖／翻攝威尼斯影展）

第77屆威尼斯影展主要得獎名單：

最佳影片金獅獎：《無依之地》（Nomadland，美國）



最佳導演銀獅獎：黑澤清（《間諜之妻》，日本）



評審團大獎：《新秩序》（New Order，墨西哥、法國）



評審團特別獎：《親愛的同志》（Dear Comrades，俄羅斯、法國、德國）



最佳男演員：皮耶法蘭西斯可法維諾（Pierfrancesco Favino，《我們的父親》，義大利）



最佳女演員：凡妮莎寇比（Vanessa Kirby，《女人的碎片》，加拿大、匈牙利）



最佳劇本：《信徒》（The Disciple ，印度）



