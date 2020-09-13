《天能》取材「真實恐攻事件」　全劇院觀眾都被麻醉！

電影《天能》一上映就引起話題，但不僅如此，該片導演克里斯多福諾蘭的作品，也恰巧容易和恐攻牽扯上關係，2008年他的《黑暗騎士》首映時，有槍手闖入戲院掃射，造成14人喪生、50人受傷，而在《天能》中，導演乾脆把真實的恐怖攻擊事件，放進電影中。

電影一開場在歌劇院進行的爆破任務，被認為是取材自18年前的一起真實事件。在2002年10月發生一件震撼全球的「莫斯科歌劇院脅持事件」，當時有40多個車臣共和國的綁匪，闖入莫斯科一間劇院，狹持超過850個觀眾當人質，他們要求俄羅斯軍隊撤出車臣共和國，最後經過3天的對峙，俄羅斯特種部隊決定透過劇院的通風系統，釋放「芬太尼」（Fentanyl）麻醉表演廳內的所有人，包括綁匪，之後再全隊攻入劇院。

然而「芬太尼」屬於危險藥物，是一種強效類鴉片止痛劑，吸入太多足以致命，這個險招雖然讓俄羅斯特種部隊，迅速完成任務擊斃了39名恐怖分子，但卻有129個人質，因吸入過多芬太尼而身亡。導演諾蘭似乎有意以此悼念曾經震撼全球的「莫斯科歌劇院脅持事件」。

▲▼電影一開場的劇院爆破任務，令人想起2002年的「莫斯科歌劇院脅持事件」。（圖／《天能》劇照）

據了解，《天能》中歌劇院的爆破任務，是在愛沙尼亞首都塔林、一座廢棄的林納哈爾歌劇院拍攝，這是前蘇聯在1980年為了莫斯科奧運而建造，劇組花了一大筆錢，才將內部整修好，變成片中大家所看到的豪華歌劇院。