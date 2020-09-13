張震Chill現身派對　邊喝酒邊放歌DJ模樣公開

Legacy的「正宗華語金曲之夜」於昨（12）日晚登場，當天的表演嘉賓有9m88、Leo王、旺福小民、海豚刑警伍悅、落日飛車國等，甚至驚見國際巨星影帝張震的名字，還有網友幽默留言：「確定不是張震『嶽』？」而當天張震也真的現身擔任DJ，讓人見識到不同以往的一面。





今年正逢Legacy「正宗華語金曲之夜」12周年，活動以「十二星座好法大」為主題，嚴選各星座代表DJ，也因此引來許多大咖藝人朝聖，包括張震嶽、五月天石頭都來同歡。而受邀擔任

DJ的張震剛結束海外工作，回到台灣隔離出關後的第一場活動就來到Legacy

放歌。

▲張震擔任DJ，炒熱現場氣氛。（圖／Legacy提供）

張震戴著超萌的老虎太陽眼鏡、穿著寬鬆白上衣，一身休閒裝扮一邊喝啤酒邊愜意放歌，讓人難得見到影帝這麼Chill的一面。至於本唱活動請來羅百吉擔任午夜嘉賓，一到凌晨12點羅百吉準時現身，與樂迷開直播互動，更嗨唱《歐巴桑》讓全場陷入瘋狂。