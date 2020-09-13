14組資深藝人輪番上陣！施孝榮驚曝喜訊

「民歌45高峰會 巨蛋感恩場」於今（13）日下午登場，14組歌手展現活力，還特別演唱《明天會更好》為全球防疫人員打氣。而身為演唱會製作人的施孝榮，也在演唱會上公布「喜訊」，明年的民歌演唱會將會以全台巡迴的方式與大家相見歡。





▲▼施孝榮（上圖右）領軍共14組藝人開唱。（圖／寬宏藝術提供）