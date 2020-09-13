14組資深藝人輪番上陣！施孝榮驚曝喜訊

「民歌45高峰會 巨蛋感恩場」於今（13）日下午登場，14組歌手展現活力，還特別演唱《明天會更好》為全球防疫人員打氣。而身為演唱會製作人的施孝榮，也在演唱會上公布「喜訊」，明年的民歌演唱會將會以全台巡迴的方式與大家相見歡。
演唱會由資深歌手施孝榮表演歌曲《歸人沙城》為演唱會揭開序幕，緊接著陳艾湄、王夢麟、李明德、王海玲、王瑞瑜、殷正洋、潘越雲等人陸續上場。身為「民歌45演唱會」製作人的施孝榮唱完《拜訪春天》後，開心向歌迷打招呼，接著提到因為疫情的關係，讓大家許久沒見面，「其實呢，我在後台看螢幕，歌手一個一個上台，心裡面非常感動，有種鼻頭酸酸的感覺。」而後開心宣布，明年的民歌演唱會將以全台巡迴的方式與歌迷見面。
在施孝榮、許景淳、潘越雲、殷正洋合唱歌曲《被遺忘的時光》後，14組歌手全部上台獻唱《明天會更好》，將此曲獻給防疫人員，也替醫護人員加油打氣。
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