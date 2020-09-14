台灣點心太有魅力！韓團OnlyOneOf喊話要來玩

韓國新生代男團「OnlyOneOf」2019年5月出道，是由KB、Love、Rie、YooJung、JunJi、Mill、Nine等7人組成，他們近期抽空接受台灣媒體訪問，分享出道期間的有趣回憶，也表示等疫情過後，有機會的話想訪台與歌迷見面，以及喝到道地的珍珠奶茶。





▲KB（左起）Rie、Love、Nine、Mill、JunJi、YooJung接受台灣媒體訪問。（圖／Applewood Taiwan）

× ▲KB（左起）Rie、Love、Nine、Mill、JunJi、YooJung接受台灣媒體訪問。（圖／Applewood Taiwan）

▲KB曾表示要當諧星。（圖／Applewood Taiwan）