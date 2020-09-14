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台灣點心太有魅力！韓團OnlyOneOf喊話要來玩

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

calendar_today2020-09-14 18:31:04

▲OnlyOneOf喊話想來台喝道地的珍珠奶茶。（圖／Applewood Taiwan）
▲OnlyOneOf喊話想來台喝道地的珍珠奶茶。（圖／Applewood Taiwan）

韓國新生代男團「OnlyOneOf」2019年5月出道，是由KB、Love、Rie、YooJung、JunJi、Mill、Nine等7人組成，他們近期抽空接受台灣媒體訪問，分享出道期間的有趣回憶，也表示等疫情過後，有機會的話想訪台與歌迷見面，以及喝到道地的珍珠奶茶。 



▲KB（左起）Rie、Love、Nine、Mill、JunJi、YooJung接受台灣媒體訪問。（圖／Applewood
▲KB（左起）Rie、Love、Nine、Mill、JunJi、YooJung接受台灣媒體訪問。（圖／Applewood Taiwan）
問起出道1年多的深刻回憶，Love表示是與成員首次到馬來西亞宣傳當下，他說：「不只是因為這是我出生以來第一次出國，而且能和粉絲們直接見面是很有意義的一件事，所以留下了難忘的回憶。 現在因為疫情的關係沒辦法出國，所以更令人印象深刻。希望能快點去拜訪台灣和台灣的粉絲，一起留下更多美好的回憶。」 

他們提到出道至今，團隊精神進步不少，Rie就透露，大家練習生時期關係就很親密，因為一天有一半的時間都在練習，所以更能深入彼此內心、好好談話，「現在7個人成為一個團體，一起創作作品、一起分享討論意見，團隊精神更加的緊密，我認為這是我們成長最多的部分」。 

成員KB出道前，其實是想當諧星，他自認有魔性笑聲，幽默表示：「我覺得我的笑點是『意外性』。會在人們意想不到的地方讓人笑。現在能讓成員們和粉絲們笑，我覺得很幸福，這是我的真心話。」他給自己的搞笑能力打30分，音樂實力則為100分，許願未來能帶給大家更多歡樂與好作品。 

7位成員都未到過台灣，許願想來旅行以及喝道地的珍珠奶茶、見見粉絲，並跟歌迷喊話：「現在全世界因為疫情的關係大家都很辛苦，希望能藉由我們的音樂給予大家心靈的慰藉，我們會更努力，希望大家能夠多多支持愛護，希望有機會能以健康開朗的面貌與大家見面。」他們專輯《Produced by [ ] Part 2》已在台數位上架。

▲KB曾表示要當諧星。（圖／Applewood
▲KB曾表示要當諧星。（圖／Applewood Taiwan）
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