男星罹癌「雙腳麻痺萎縮」！卻勇奪香港金像獎最佳男配

55歲的港星張達明，曾與周星馳演出電影《大內密探零零發》，其中經典一幕飾演皇上的他賞星爺巴掌，打得星爺滿臉通紅，成為影迷心中的經典。他在事業顛峰之際，2011年罹患鼻咽癌，抗癌期間，他的太太一直陪伴他接受化療，但兩人卻於2016年宣布離婚，結束了15年的婚姻，讓人驚訝，對此張達明曾透露，離婚不涉及第三者與金錢，而是希望大家過得好一些。





張達明在歷經罹癌之後，雙腳開始出現麻痺與肌肉萎縮，出現行動變緩慢的後遺症，每天雙腳下床落地成最大挑戰。而他更患重金屬中毒，身體珀金含量一度超標63倍，又因在抗癌期間做了大量的電療與化療，讓他的腦部受到影響，他透露，醫生曾提醒他腫瘤可能會再復發，但他生性樂觀，認為醫療技術越來越發達，自己另外又吃中藥調理身體，有信心戰勝病魔。

▲▼張達明（左）與郭富城在電影裡有多場對手戲。（圖／華映娛樂）

他的好友吳鎮宇、周潤發，則不斷鼓勵他與病魔抗戰，周潤發還經常陪他爬山鍛鍊身體，不過，雖因生病體力大不如前，張達明卻未放棄他最愛的演戲，以電影《麥路人》獲得本屆香港金像獎最佳男配角獎，他獲獎時表示：「這個獎不是我的，是《麥路人》所有工作人員及演員，他們做得好我才可以得獎。」並透露自己是幸運兒，「那段時間跑步創造了新的成績，等了26年的金像獎又拿到，讓我向金像獎最佳男主角邁進。」