金音獎入圍名單公開　蛋堡最大贏家！

第11屆金音創作獎於今（17）日公布入圍名單，今年由金曲製作人陳君豪擔任評審團主席，由台北流行音樂中心董事長黃韻玲、歌手HUSH、LEO王、DJ RAYRAY、告五人、呂士軒等揭獎嘉賓揭曉入圍名單、特別貢獻獎及評審團獎得主。
聊到今年最大贏家、入圍5項的饒舌天王蛋堡，陳君豪表示：「他是很優秀的音樂人，這張專輯回歸家庭，用原始的器材去錄音。因為大部分嘻哈音樂很華麗，但他卻反其道而行回歸原始狀態、主題回歸家庭女兒，反而是很銳利的東西，因為簡單東西反而最難，等於是直球對決。」
此外，本屆「特別貢獻獎」則是頒給女巫店及創辦人彭郁晶，女巫店創立至今20多年，對獨立音樂圈的新血都非常友善，也廣納各種音樂類型的演出，讓許多尚未具知名度的歌手、樂團可以累積經驗，孕育無數創作歌手及樂團。
金音獎入圍名單：
■ 最佳專輯獎
《戇仔船 The Ship of Fools》／米莎 Misa
《作弊人生》／Chick en Chicks
《PORTAL》／渣泥ZANI
《失物之城》／許哲珮
《家常音樂》／Soft Lipa
《kinakaian 母親的舌頭》／阿爆（阿仍仍）
■ 最佳樂團獎
滅火器／《無名英雄 Stand Up Like A Taiwanese》
當代電影大師／《狀態》
FUTURE AFTER A SECOND／《OFiN》
無妄合作社／《二十一世紀的破青年》
荷爾蒙少年 Hormone Boys／《黑色台北 Urban Noir》
■ 最佳創作歌手獎
米莎 Misa／《戇仔船 The Ship of Fools》
羅妍婷／《葉片之上 Epiphyllum》
許哲珮／《失物之城》
Soft Lipa／《家常音樂》
王嘉儀 Sophy／《殘》
阿爆（阿仍仍）／《kinakaian 母親的舌頭》
■ 最佳新人獎
9m88／《平庸之上》
羅妍婷／《葉片之上 Epiphyllum》
熱寫生／《豆皮少年》
YELLOW／《馬戲團》
Mong Tong 夢東／《Mystery 秘神》
持修／《房間裡的大象》
■ 最佳現場演出獎
《美秀集團《八寶山》演唱會》/美秀集團
《Autumn Attack 2019》/FUTURE AFTER A SECOND
《Leo王 2019 Simple Urban現場演出》/Leo王
《YELLOW_2019大團誕生年終回顧場》/YELLOW
《Legacy Presents【2019都市女聲】 魏如萱 waa wei ＜藏著不等於遺忘＞台北加場》/魏如萱
■ 最佳嘻哈專輯獎
《#ChillChillAllGood》／許時ShiShr
《家常音樂》／Soft Lipa
《BOARDING》／婁峻碩 SHOU
《Earlier This Morning》／國蛋
《像我們這樣的騙子》／張伍
■ 最佳嘻哈歌曲獎
〈走馬看花〉／《#ChillChillAllGood》／許時ShiShr
〈剃刀 RAZOR〉／《巷子內 The Alley》／J.Sheon
〈雞公乒乓跳〉／《家常音樂》／Soft Lipa
〈白天看腦晚上看牙〉／《家常音樂》／Soft Lipa
〈不自殺聲明〉／《不自殺聲明》／金其禾
〈U sTuPiD feat.ØZI〉／《U sTuPiD feat.ØZI 》／Karencici
■ 最佳節奏藍調專輯獎
《巷子內 The Alley》／J.Sheon
《5 am》／Julia吳卓源
《《User Guide: I》》／問題總部 It's Your Fault
■ 最佳節奏藍調歌曲獎
〈Aim High〉／《平庸之上》／9m88
〈糖衣〉／《太安靜》／薛詒丹
〈輸情歌 Ballad〉／《巷子內 The Alley》／J.Sheon
〈Fever〉／《5 am》／Julia吳卓源
〈IF ONLY...〉／《IF ONLY...》／ØZI
■ 評審團獎
Alex Zhang Hungtai & Tseng Kuo Hung 《LONGONE 龍港》
■ 特別貢獻獎
女巫店及創辦人彭郁晶