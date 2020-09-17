金音獎入圍名單公開　蛋堡最大贏家！

第11屆金音創作獎於今（17）日公布入圍名單，今年由金曲製作人陳君豪擔任評審團主席，由台北流行音樂中心董事長黃韻玲、歌手HUSH、LEO王、DJ RAYRAY、告五人、呂士軒等揭獎嘉賓揭曉入圍名單、特別貢獻獎及評審團獎得主。





讓許多尚未具知名度的歌手、樂團可以累積經驗，孕育無數創作歌手及樂團

▲黃韻玲揭曉金音獎入圍名單。（圖／文化部影視及流行音樂產業局提供）

▲呂士軒（左一）揭曉金音獎入圍名單。（圖／文化部影視及流行音樂產業局提供）

■ 最佳專輯獎

《戇仔船 The Ship of Fools》／米莎 Misa

《作弊人生》

■ 最佳樂團獎

滅火器／《無名英雄 Stand Up Like A Taiwanese》

當代電影大師／《狀態》

FUTURE AFTER A SECOND／《OFiN》

無妄合作社／《二十一世紀的破青年》

荷爾蒙少年 Hormone Boys／《黑色台北 Urban Noir》

■ 最佳創作歌手獎

米莎 Misa／《戇仔船 The Ship of Fools》

羅妍婷／《葉片之上 Epiphyllum》

許哲珮／《失物之城》

Soft Lipa／《家常音樂》

王嘉儀 Sophy／《殘》

阿爆（阿仍仍）／《kinakaian 母親的舌頭》

■ 最佳新人獎

9m88／《平庸之上》

羅妍婷／《葉片之上 Epiphyllum》

熱寫生／《豆皮少年》

YELLOW／《馬戲團》

Mong Tong 夢東／《Mystery 秘神》

持修／《房間裡的大象》

■ 最佳現場演出獎

《美秀集團《八寶山》演唱會》/美秀集團

《Autumn Attack 2019》/FUTURE AFTER A SECOND

《Leo王 2019 Simple Urban現場演出》/Leo王

《YELLOW_2019大團誕生年終回顧場》/YELLOW

《Legacy Presents【2019都市女聲】 魏如萱 waa wei ＜藏著不等於遺忘＞台北加場》/魏如萱

■ 最佳嘻哈專輯獎

《#ChillChillAllGood》／許時ShiShr

《家常音樂》／Soft Lipa

《BOARDING》／婁峻碩 SHOU

《Earlier This Morning》／國蛋

《像我們這樣的騙子》／張伍

■ 最佳嘻哈歌曲獎

〈走馬看花〉／《#ChillChillAllGood》／許時ShiShr

〈剃刀 RAZOR〉／《巷子內 The Alley》／J.Sheon

〈雞公乒乓跳〉／《家常音樂》／Soft Lipa

〈白天看腦晚上看牙〉／《家常音樂》／Soft Lipa

〈不自殺聲明〉／《不自殺聲明》／金其禾

〈U sTuPiD feat.ØZI〉／《U sTuPiD feat.ØZI 》／Karencici

《巷子內 The Alley》／J.Sheon

《5 am》／Julia吳卓源

《《User Guide: I》》／問題總部 It's Your Fault

■ 最佳節奏藍調歌曲獎

〈Aim High〉／《平庸之上》／9m88

〈糖衣〉／《太安靜》／薛詒丹

〈輸情歌 Ballad〉／《巷子內 The Alley》／J.Sheon

〈Fever〉／《5 am》／Julia吳卓源

〈IF ONLY...〉／《IF ONLY...》／ØZI

■ 評審團獎

Alex Zhang Hungtai & Tseng Kuo Hung 《LONGONE 龍港》

■ 特別貢獻獎

女巫店及創辦人彭郁晶