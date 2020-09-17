完成小鬼最後遺願！KID徹夜沒睡趕工出爐　萬人一看哭暈

知名藝人小鬼（黃鴻升）16日驚傳猝逝，享年36歲，死訊一傳出，不僅是粉絲悲痛萬分，不少藝人也紛紛發文哀悼，其中好友KID（林柏昇）一聽聞消息就立馬趕回台北，16日晚間更在IG發長文悼念。而17日KID也在一大早，就上傳了一支4分12秒的影片，裡面藏滿了許多KID對小鬼的思念之情。滿滿洋蔥的MV曝光後，瞬間就吸引許多網友崩潰淚喊「真的很難過！」





▲KID以兩人間的對話當作MV開頭。（圖／翻攝野人七號部落YouTube）

▲MV結尾表達了對小鬼的滿滿不捨。（圖／翻攝野人七號部落YouTube）

▲KID一句「欸！該睡醒了吧？」瞬間讓粉絲淚崩。（圖／翻攝野人七號部落YouTube）