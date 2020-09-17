完成小鬼最後遺願！KID徹夜沒睡趕工出爐　萬人一看哭暈

知名藝人小鬼（黃鴻升）16日驚傳猝逝，享年36歲，死訊一傳出，不僅是粉絲悲痛萬分，不少藝人也紛紛發文哀悼，其中好友KID（林柏昇）一聽聞消息就立馬趕回台北，16日晚間更在IG發長文悼念。而17日KID也在一大早，就上傳了一支4分12秒的影片，裡面藏滿了許多KID對小鬼的思念之情。滿滿洋蔥的MV曝光後，瞬間就吸引許多網友崩潰淚喊「真的很難過！」
小鬼逝世的噩耗傳出後，身為好友的KID就曾直言，「你說《我不是空笑夢》想用我gopro拍的影片，我同一時間私訊玩很大幫忙直接剪成MV放在節目裡頭，給你一個驚喜，後來你打電話給我說了幾句噁心的謝謝，也正式邀請我拍攝這首歌正式的官方音樂錄影帶」。
如今KID也守約徹夜製作該支MV，在今日一大早就上傳了4分12秒的影片，一開頭的畫面就是先前小鬼向KID詢問是否能幫忙製作MV的對話內容，再來的每一個畫面，都能看到小鬼和KID一路走來的許多回憶，兩人一同完成了許多任務，更靠著雙腳踏遍各地。
此外，影片中總是能看到KID和小鬼彼此相互大笑的畫面，更少不了兩個大男孩一起瘋狂、玩樂的片段。但讓人鼻酸的是，影片中KID在車上就曾言：「幸福的時刻已經離開了」，還有小鬼黃鴻升開玩笑地說：「請看一下我現在健健康康的樣子」的片段，對比如今小鬼已離開的現況，讓人感到十分揪心難受。MV最後更是打上了「1983－2020 aes_alien」作為結尾，以此悼念逝世的小鬼。
最後KID也留下想對小鬼說的話，他以一句「欸！該睡醒了吧？」當作開頭，直言「我們的愛只是換了個形式依然在彼此身邊，願在不同世界努力的你與正在努力的我們，有一天，我們會喚醒彼此，再一次的相聚」。
影片一曝光後，至今已突破50萬人點閱，許多網友也紛紛心碎直呼，「看到最後爆哭了」、「看完了真的很難過，希望小鬼在另個世界一樣保持樂觀開朗努力的人」、「影片笑中帶淚的溫馨，感覺是kid哥和鬼哥的默契」、「邊看邊流淚～我相信KID也是邊流淚邊剪出來，真的RIP」、「影片中笑的越開心，眼淚就越流越多。小鬼，大家真的好想你」、「身為玩粉，真的很難過……好難接受這個事實……第一次為一個藝人的離開掉淚，心好酸」。（編輯：陳雅雲）