小鬼驟逝KID、坤達忍淚直播！製作人驚曝「哀悼文內幕」

知名藝人小鬼（黃鴻升）驚傳猝逝，享年36歲，噩耗一傳出後，不僅是粉絲悲痛萬分，不少藝人也紛紛發文哀悼。昨（17）日晚間小鬼好友KID（林柏昇）、坤達雖然心情大受打擊，但仍忍痛出席《木曜4超玩》一日系列的直播。對此，製作人陳百祥也在直播中揭開了KID「哀悼文內幕」。





▲坤達、KID強忍喪失摯友之痛，出席《木曜4》直播。（圖／翻攝麥卡貝直播）