小鬼驟逝KID、坤達忍淚直播！製作人驚曝「哀悼文內幕」

知名藝人小鬼（黃鴻升）驚傳猝逝，享年36歲，噩耗一傳出後，不僅是粉絲悲痛萬分，不少藝人也紛紛發文哀悼。昨（17）日晚間小鬼好友KID（林柏昇）、坤達雖然心情大受打擊，但仍忍痛出席《木曜4超玩》一日系列的直播。對此，製作人陳百祥也在直播中揭開了KID「哀悼文內幕」。
小鬼猝逝後，KID（林柏昇）、坤達昨日依舊按照原工作計畫，出席《木曜4超玩》一日系列的直播，但在直播畫面中，兩人幾乎不發一語，安靜沉默的樣子，也讓邰智源心疼安慰「兩位辛苦了」，聊天室中更有不少網友狂刷留言給兩人加油打氣。
其中製作人陳百祥也於節目中透漏KID和坤達的近況，他表示坤達、KID近期都因工作有見面，指出兩人在面對小鬼猝逝後的消息，現在「真的沒有力氣」去應對外界的關心。
針對KID所發出的哀悼長文，百祥也透露其實是「全世界給的重擔」，逼得他不得不去發文表達心情。百祥解釋，真實的KID其實是想躲在一個角落好好整理情緒，「全部人都期望看到那篇文，他才PO的！」也希望大家能給他們一些空間。
而《木曜4超玩》原本預計將在12月舉辦的「木曜跨界演唱會－Rising」，因遇上小鬼去世噩耗，製作團隊決定延後演唱會售票日期，本來預定19日開始售票，也將改於26日。木曜團隊也表示「希望大家都能體諒主持群此時複雜的心緒，我們會收拾好心情，繼續把歡樂帶給大家。」（編輯：陳雅雲）