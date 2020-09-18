影／丹尼爾克雷格畫下完美終章　預告揭露「007祕辛」

原本於2015年拍完《007惡魔四伏》之後，就打算收山的丹尼爾克雷格，在四方勸進之下，轉念決定再拍一集007系列電影，至於讓這位007演員起心動念，決定再接拍《007生死交戰》的理由，他說：「腦袋中，總有點對於整個系列一些祕密走向的構思，但是《007惡魔四伏》並不是答案，而《007生死交戰》才像是個完整的終結。」





片中深入探討龐德的巨大轉變，他歷經滄桑、飽受創傷、痛失摯愛，而且劇情不只有龐德的全新冒險，之前兩集《007空降危機》與《007惡魔四伏》的故事線，也會一併收入《007生死交戰》的劇情之中。



▲《007生死交戰》是丹尼爾克雷格最後一部007作品。（圖／UIP） 而雷米馬利克則飾演這次的大反派薩芬，他希望把薩芬一角演得令人不寒而慄，但同時薩芬也覺得自己才是個英雄，這個角色不只是對龐德致命，也使全世界聞風喪膽。丹尼爾克雷格也表示，雷米馬利克的演技非常厲害，他的名字很早就出現在選角名單上，真的很幸運能請到他參與演出。



▲雷米馬利克飾演大反派薩芬。（圖／UIP） 《007生死交戰》故事敘述情報員詹姆斯龐德退役後，在牙買加享受著平靜的生活，但當中央情報局的老朋友菲力克斯雷特出現請他協助時，這短暫的平靜也隨之結束。他的任務本是去營救一個被綁架的科學家，卻發現一個神祕的新型態科技犯罪組織，也讓自己身陷危險之中。



