「艾美獎」封帝大熱門　《正常人》男星保羅梅茲卡爾

風靡全球的火紅影集《正常人》，不但捧紅了飾演男女主角的新人保羅梅茲卡爾（Paul Mescal）、黛西艾德格瓊絲（Daisy Edgar-Jones），更在本屆艾美獎獲得4項大獎提名；保羅梅茲卡爾初挑大梁，便獲艾美獎「迷你影集或電視電影」最佳男主角入圍肯定，甚至被《好萊塢報導》等外媒評為得獎熱門人選。





即使好萊塢巨星休傑克曼，跟他一起入圍相同獎項，都忍不住在觀賞過《正常人》後，主動聯繫保羅向他祝賀，並在訪問中讚嘆：「保羅的表現既勇敢又富有層次，同時還游刃有餘，簡直太精彩了！他往後還有很長的路可走，我相信他會持續帶給大家許多精彩的作品。」

今年艾美獎頒獎典禮因疫情採線上舉行，所有影星將以視訊的方式參加頒獎典禮，對於獲得艾美獎青睞，保羅梅茲卡爾感謝大家的祝福與支持，並逗趣表示：「頒獎典禮當天，我下半身肯定會穿得很隨興，反正也沒人看得到。」

▲▼保羅梅茲卡爾對黛西艾德格瓊絲（左）非常感激。（圖／CATCHPLAY）

不過，除了可惜無法與休傑克曼等影壇偶像見上一面，保羅更為未能一同入圍的女主角黛西艾德格瓊斯，深感遺憾，他表示：「這部作品是我們兩人一同演繹的，任何個人的成就，都是對我們兩個人的肯定，要不是有黛西的支持與陪伴，我肯定無法有如此表現。」