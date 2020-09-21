NOW早報／吳宗憲曝小鬼最後訊息！峮峮一聽「眼眶飆淚」

吳宗憲曝小鬼最後訊息 峮峮一聽「眼眶飆淚」戴起墨鏡
藝人小鬼（黃鴻升）16日猝逝家中，享年36歲，昨（20）日為追思靈堂開放第2天，許多藝人陸續前往送他最後一程。與小鬼一同主持《綜藝玩很大》的吳宗憲也帶著女兒吳姍儒現身，隨後則與KID、峮峮一同接受訪問，而吳宗憲也曝光小鬼傳給他最後訊息的內容，讓一旁的峮峮不禁紅了眼眶。
KID曾發文表示自己和吳宗憲、小鬼時常相處在一起，一同吃飯的時間比各自的家人還多，吳宗憲也說3人很要好，就算長時間坐在一起沒說話也不會尷尬，他透露小鬼生前傳給他的最後一封訊息是「憲哥，謝謝你照顧峮峮」，一旁的峮峮聽到後，眼眶瞬間泛紅，並立刻戴起墨鏡遮掩。吳宗憲形容小鬼的離開如電腦關機一樣，沒有太多痛苦就走了，自己也以最快的速度幫小鬼寫了一首歌，並取名《?》，「天堂有多遠，你的行李帶得夠不夠」，坦言自己到現在仍無法接受小鬼這麼年輕就離世。
楊丞琳守候小鬼2.5小時 峮峮靠人攙扶離開男友靈堂
藝人小鬼（黃鴻升）本月16日家中猝逝，享年36歲。他的初戀女友楊丞琳在19日下午結束活動後，3點趕到小鬼靈堂，她神情非常憔悴，一路不發一語低頭入內，直到晚間5點半才現身，足足待了2.5個小時；而他女友峮峮一早8點多就到小鬼靈堂，晚上近6點在工作人員的攙扶下離開，待了近10小時，守候在小鬼以及陪伴他家人身邊。
今日天氣／鋒面遠離東北風影響 午後局部雷陣雨
今（21）日鋒面遠離，水氣減少，雨勢趨緩，但東北風影響，迎風面的東半部地區及大台北東側仍有局部地形性短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，午後南部地區及其他山區應注意局部短暫雷陣雨，午後外出活動應攜帶雨具；氣溫方面，由於東北風帶來涼空氣，北部及東半部高溫約29至32度，中南部仍可達33、34度，中午前後仍較暖熱，各地低溫約25、26度較為舒適。
中國大陸軍事動作頻頻 蔡英文怒：這不就是武嚇嗎？
美國國務院次卿凱斯・克拉奇（Keith Krach）於17日率團訪台，由於克拉奇此次訪台，是41年來國務院最高層級訪台官員，讓台美「實質關係」向前邁進。不過，與此同時，中方軍演動作頻頻，共機也不斷擾台、飛越海峽中線；對此，蔡英文昨（20）日接受媒體訪問時表示，中方這兩天的行為不就是文攻武嚇中的武嚇嗎？還要中方克制、不要挑釁。
賴品妤花163萬買新車被酸爆 男友出面護愛
民進黨立委賴品妤在今年廉政專刊的財產申報中，出現一筆163萬元的TOYOTA汽車、存款17萬餘元，但卻被不少網友酸是拿選舉補助款買名車。對此，賴品妤的男友、苗栗縣議員曾玟學19日則是在臉書護愛，還不忘酸一下苗栗縣長徐耀昌花將近300萬元買「豪車」當公務車；賴品妤本人也在臉書上連發數篇文章反擊。
美到像P圖！富士山飄「詭麗幽浮雲」 網歪樓：訊號很好
有時候大自然的美景太過超現實，反而會讓人分不清楚自己看到的究竟是不是修圖！日前推特就有日本網友拍下富士山上的美景，只見畫面中號稱日本第一高峰的富士山山頂就飄著一朵奇幻的雲朵照片，一層層碟狀雲朵交疊，這奇特詭麗的畫面吸引了將近25萬人驚嘆，不過也有日本網友在留言底下發揮創意，紛紛歪樓回應。
在18日一名日本網友在推特上貼出了這張他拍下富士山頂的照片，由於這個畫面實在太吸睛，短短兩天內就衝上日本推特熱搜排行，不但吸引不少網友轉發分享，更有當天從其他角度拍攝下來的美景。不過有創意的網友們也沒有放過這個機會，紛紛在該貼文串底下進行二次創作，有日本網友就認為這朵雲看起來很像WIFI訊號，也有網友認為這其實「根本是幽浮吧？外星人終於看不下去了嗎」，開玩笑的表示2020甚麼事都有可能發生。
這個難得的異象也讓不少台灣網友跟著開玩笑表示「2020嘛，外星人，一定是外星人」、「向日本國民放送免費wifi啦」、「哥吉拉要出來了嗎」、「誰轉生異世界了？」也有網友聯想到宮崎駿的作品《天空之城》，紛紛表示「是拉普達」、「小心爆炸」、「這朵雲裡面一定有遺跡」。（編輯：賴詠璿）