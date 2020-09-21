節目停播！搭擋關關不捨淚謝　曝小鬼與粉絲「失約一事」

藝人小鬼黃鴻升16日過世，從19日起一連三天開放靈堂給親友及粉絲悼念，不少藝人都到場致哀，而小鬼生前主持蝦皮直播的節目《聊聊大明星》，也在製作團隊考量下，暫時停播。曾與小鬼一起搭擋主持的關韶文（關關）也在今（21）日發出影片感謝黃鴻升，感謝他一路以來的用心照顧，影片一出，引發不少人留言為關關打氣。
關關在影片中透露「還記得2020年初，接到這個邀請感到非常不可思議，因為從小是電視兒童的我，就是把鬼哥當作娛樂圈的大前輩，從沒有想過可以跟鬼哥有一起主持的這天，從拍攝定裝的那天我就非常緊張。」
關關表示，站在鬼哥旁邊我總是感到無比的壓力，但他總是能看出我的緊張跟徬徨，甚至在節目結束後，詢問我「關，我們有什麼可以一起調整的」，身為前輩的你總是這樣細心照顧我，讓我能更安心的和你一起主持。
而在節目播到第八集的時候，就曾有一位粉絲表示「可以舉辦一週年的見面會嗎？」當時小鬼一口答應表示「沒問題！一週年如果我們這個節目呢，還在的話，我們絕對辦」關關隨後接話「OK吧！有鬼哥在，我們節目會很長壽的」而小鬼則開玩笑回應「難講喔！我也是倒過很多節目的」現場頓時一片笑聲，但如今，小鬼的離開，也讓節目先暫緩停播，與紛絲相約一週年的見面會，也無法如期履行承諾。
而在影片最後，關關也感謝鬼哥，謝謝你一路以來，總是教著我許多事情，當我們一起跑通告時，你也總是拉著我向綜藝大哥們介紹，「他是關關，我的主持搭擋。」每次錄影空檔，愛拍花絮的我什麼都想紀錄，萬萬沒想過，這些片段都成了我們最珍貴的回憶，沒想到最後一集的花絮，我們會是以這樣子的方式呈現，我希望我只要想你的時候，就會打開影片，複習你的好、關於你的點滴。
影片一出，不少紛絲湧入留言「一週年見面會真的很感傷，但鬼哥我們會永遠記得你」、「很喜歡聊聊大明星，幾乎每集都有看，不管來賓是誰，關關請你繼續加油努力喔！將鬼哥的好發揚光大」、「關關一定要加油」、「希望關關能繼續發光發熱！加油喔」、「我們約定的一週年.....」、「很開心在有鬼哥的青春年代」、「關關你是最棒的！帶著鬼哥教給你的繼續加油」、「謝謝蝦皮為我們創造這麼棒的回憶！關關也要加油」。 （編輯：張嘉哲）