節目停播！搭擋關關不捨淚謝　曝小鬼與粉絲「失約一事」

藝人小鬼黃鴻升16日過世，從19日起一連三天開放靈堂給親友及粉絲悼念，不少藝人都到場致哀，而小鬼生前主持蝦皮直播的節目《聊聊大明星》，也在製作團隊考量下，暫時停播。曾與小鬼一起搭擋主持的關韶文（關關）也在今（21）日發出影片感謝黃鴻升，感謝他一路以來的用心照顧，影片一出，引發不少人留言為關關打氣。





▲關關表示自己從未想過可以跟小鬼一同主持節目。（圖／翻攝關我的事Youtube）

▲當時網友敲碗盼有「一週年見面會」，小鬼一口答應粉絲，表示如果節目還在，就會舉辦。（圖／翻攝關我的事Youtube）

▲關關感性感謝小鬼黃鴻升對於他的照顧。（圖／翻攝關我的事Youtube）

（編輯：張嘉哲）