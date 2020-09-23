小鬼追思會免費入場！遺作藏「扛得住」深意

藝人小鬼（黃鴻升）16日倒臥家中猝逝，享年36歲，他的親友和粉絲們都十分想念他，事實上，小鬼的遺作曾經在他IG的最後一則貼文曝光過，就是他與好友柯有倫、竇智孔一起合作的友情之歌《扛得住》，預計將於明（24）日在滾石唱片官方YouTube頻道釋出。





音樂製作人柯有倫表示，《扛得住》最初是因爲3個朋友、3個兄弟，在打拚的路上看到彼此的堅持與執著，希望用這種心境，去鼓舞所有遇到困難或是挫折的人。詞曲創作的靈感，就像是當年柯受良、吳宗憲、劉德華的《笨小孩》，3位要好的兄弟，一起歌唱表達出單純、快樂且正面的能量，也鼓勵大家在疫情嚴峻的這段時間，一定要「扛得住」，從困苦悲傷中走出來。相信有音樂的陪伴，大家一定能夠扛得住，也希望透過充滿力量的歌曲，將小鬼的溫暖和正能量精神延續下去。





此外，小鬼「地球上最浪漫的演唱會」訂定在10月6日於台北華山Legacy舉辦，預計當晚7點開演，由吳宗憲、KID共同主持，誠摯邀好友與歌迷粉絲們一同參與音樂饗宴，而小鬼的好友們也將會在音樂會上分享一段話，或是歌曲、影片，讓大家更貼近小鬼的不同面貌與人生故事。



