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認識小鬼13年！李千那悲傷過度　演唱恍神忘詞、推掉工作

娛樂中心／綜合報導

calendar_today2020-09-24 11:31:04

▲李千那（左圖左）再度發文追悼小鬼。（圖／李千那IG）
▲李千那（左圖左）再度發文追悼小鬼。（圖／李千那IG）

李千那剛出道就認識小鬼（黃鴻升），2017年2人有幸合作偶像劇《逃婚100次》，情誼長達13年，小鬼過世後，她除了到靈堂上香，待了4小時才離開，也分享自彈自唱盧廣仲《刻在我心底的名字》紀念摯友，昨（23日）李千那再度發長文，透露這一星期悲傷到恍神、不敢看手機、演唱忘詞，甚至推掉工作，直到近日才慢慢接受小鬼已經離開的事實。



對於把再熟悉不過的歌曲歌詞忘光，李千那自己也嚇壞，為此，她感到抱歉，回憶與小鬼相處點滴，李千那說：「我們什麼都能聊，我們都是射手座，你常常說我不放過自己，做任何事都拚了命，說我很幸運，其實你也是，我們很像，所以成為生命中很重要的知己。」

李千那跟小鬼喊話：「也許我們說好的很多事你都失約了，但每天看著數不完的人，在想念你，在回憶你，在祝福你，其實感受被滿滿的幸福包圍，擁有的更多了～」最後，李千那正式向老友道別，「謝謝你帶給大家的都是美好，我們會永遠記得你想念你，我們平行時空見。」（編輯：楊穎軒）

▲李千那和小鬼有13年交情。（圖／李千那IG）
▲李千那和小鬼有13年交情。（圖／李千那IG）
▲李千那和小鬼有13年交情。（圖／李千那IG）
▲李千那和小鬼有13年交情。（圖／李千那IG）
▲李千那和小鬼有13年交情。（圖／李千那IG）
▲李千那不捨小鬼，分享與對方多張合照。（圖／李千那IG）
▲李千那不捨小鬼，分享與對方多張合照。（圖／李千那IG）
▲李千那不捨小鬼，分享與對方多張合照、劇照。（圖／李千那IG）
▲李千那不捨小鬼，分享與對方多張合照、劇照。（圖／李千那IG）
▲李千那不捨小鬼，分享與對方多張合照、劇照。（圖／李千那IG）
李千那全文

到今天已經一個禮拜，

我才慢慢相信這件事了。

不敢看手機，

推掉工作，

工作恍惚，

再熟悉不過的歌曲，

竟然在台上空白忘詞，

真是把自己嚇壞了，

對大家很抱歉。

從出道就認識你，

13年了，

我們什麼都能聊，

我們都是射手座，

你常常說我不放過自己，

做任何事都拼了命，

說我很幸運，

其實你也是，

我們很像，

所以成為生命中很重要的知己。

也許我們說好的很多事你都失約了，

但每天看著數不完的人，

在想念你，

在回憶你，

在祝福你，

其實感受被滿滿的幸福包圍，

擁有的更多了～

謝謝你帶給大家的都是美好，

我們會永遠記得你想念你，

我們平行時空見，

許達才 @aes_alien

#黃鴻升

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#逃婚一百次

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#我知道你希望大家開心

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