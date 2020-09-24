認識小鬼13年！李千那悲傷過度　演唱恍神忘詞、推掉工作

李千那剛出道就認識小鬼（黃鴻升），2017年2人有幸合作偶像劇《逃婚100次》，情誼長達13年，小鬼過世後，她除了到靈堂上香，待了4小時才離開，也分享自彈自唱盧廣仲《刻在我心底的名字》紀念摯友，昨（23日）李千那再度發長文，透露這一星期悲傷到恍神、不敢看手機、演唱忘詞，甚至推掉工作，直到近日才慢慢接受小鬼已經離開的事實。





▲李千那和小鬼有13年交情。（圖／李千那IG）