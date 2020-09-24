妹神歸位！阿妹無預警宣布跨年免費開唱　時間地點全曝光

天后張惠妹（阿妹）近來放長假低調陪家人，已許久沒推出新作品，去年也缺席跨年演唱會，讓妹迷頗為心急，沒想到，今（24日）稍早，阿妹同步在社群媒體無預警宣布開唱，時間、地點也曝光，引起粉絲暴動。





▲阿妹沉寂一年震撼復出，全新演唱會正式啟動。（圖／環球唱片）