妹神歸位！阿妹無預警宣布跨年免費開唱　時間地點全曝光

天后張惠妹（阿妹）近來放長假低調陪家人，已許久沒推出新作品，去年也缺席跨年演唱會，讓妹迷頗為心急，沒想到，今（24日）稍早，阿妹同步在社群媒體無預警宣布開唱，時間、地點也曝光，引起粉絲暴動。
阿妹最新貼文寫道：「最近最遙遠的夢想，終於實現，be my guest，這裡，是我所有的起點，我們的2021，我回來了，你們來嗎？終於，我真正的烏托邦，來這裡，我陪你告別這紛亂的2020，來這裡，我陪你一起開始走進不再紛亂的2021，20/21 aMei UTOPIA EAST。」
文中「我們的2021」、「我回來了」、「20/21」等關鍵字，推測將會是眾所期盼的跨年場演唱會，而經紀公司環球隨後也證實，阿妹12月31日將於家鄉台東免費開唱。
神隱一年的阿妹，約2個月前回覆經紀人邀約，「如果回台東唱，我比較找得到回到舞台上的動力！」對於妹神突如其來的想法，工作團隊既興奮又慌張，開始從零籌備這樣一場突發奇想的演唱會，因為她還給了團隊一個重點：「我不是要做一般的拼盤跨年演唱會，我是要做『個唱』...。」
此次跨年演唱會也是阿妹繼「烏托邦2.0慶典世界巡迴演唱會」2017年12月底在上海站落幕後，再度舉辦的個人演唱會。環球透露，這次演出將集結2007年到2017年、在全球巡演接近300場的4套演唱會精華，「四個巡迴演唱會都沒能唱到台東，這次一定要讓台東一聽個夠！因為我們真的讓台東等太久了！」（編輯：楊穎軒）