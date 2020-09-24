韓星「集體性侵」判決出爐　淫魔確定被關5年

韓星鄭俊英跟樂團FTIsland前隊長崔鍾訓，去年3月遭揭發曾在2016年酒後輪姦女性、偷拍及散布被害者影片遭法院羈押，日前2人二審被判5年與2年半有期徒刑，他們不滿結果上訴三審，今（24日）最終判決出爐，維持二審原判，最終以5年與2年半有期徒刑定讞。
鄭俊英去年遭爆拍攝、散布超過10支的不雅影片，崔鍾訓與「少女時代」成員俞利的哥哥權赫俊、BIGBANG前成員勝利都是淫片群組成員。該案件揭發鄭俊英、崔鍾訓、權赫俊在2016年涉嫌集體性侵，3人一審判決分別為鄭俊英6年、崔鍾訓5年，以及權赫俊4年有期徒刑。
鄭俊英跟崔鍾訓二審判決時，法院認為2人提交反省文，不過前者未拿出與被害人的和解書，而崔鍾訓則與對方部分和解，所以減刑為5年與2年半，權赫俊維持不變；但鄭俊英跟崔鍾訓不服判決，再上訴三審，今結果出爐，法院仍維持二審判決，3人都沒被減刑，長達1年半的官司終於落幕。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！