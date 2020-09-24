韓星「集體性侵」判決出爐　淫魔確定被關5年

韓星鄭俊英跟樂團FTIsland前隊長崔鍾訓，去年3月遭揭發曾在2016年酒後輪姦女性、偷拍及散布被害者影片遭法院羈押，日前2人二審被判5年與2年半有期徒刑，他們不滿結果上訴三審，今（24日）最終判決出爐，維持二審原判，最終以5年與2年半有期徒刑定讞。





▲鄭俊英曾偷拍淫片傳到23個群組。（圖／美聯社）