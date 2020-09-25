10月上旬吉星入命！「3生肖」財運暴漲　第一名好事連發

不知不覺2020年已經過了三分之二，緊接著將進入10月，以生肖星座專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》近日就分析，「3生肖」只要再熬5天，將喜迎吉星入命，運勢水漲船高，不僅財運爆棚，生活也會過得稱心如意，而第1名不僅橫才大發，桃花朵朵開，還會有好事接二連三發生，趕快來看看自己有無上榜吧！

生肖兔

生肖兔有「地解」吉星臨命，10月上旬起運勢上上籤，財神送旺財，橫財大發，鈔票麻袋裝，似乎在命宮中迎來了一場橫財大喜，迎來了吉星入命。你們在貴人的幫助下，事業得到了好發展，可算得上是平步青雲了，同時也會桃花朵朵開，將遇見適合自己的真愛。已婚的人家中有送子觀音降臨，即將喜添貴子，若抓準機會，從此就會走上行大運的好道路，開啟幸福富貴的生活，好事一籮筐，賺到的錢得用麻袋才能裝的完。



▲10月上旬吉星入命！「3生肖」財運暴漲，第一位好事連發。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

生肖虎





屬虎的人10月上旬運勢暴漲，財運水漲船高，受到多顆吉星幫助，小人遠離你們，月德貴人跟紫薇貴人向你們靠攏，好運加持，富得流油，喜事盈門！事業中的權力、財富也將得到提升，未來會暢通無阻，發橫財、賺大錢，吉星高照之下，必定事事稱心如意。不僅如此，生肖屬虎的人，在事業上將鴻圖大展，有加官進爵的機遇，財豐利達，財運更是非同一般，能得到不錯的橫財運勢，收穫不少意外之財。單身者有機會在聚會、社交場合遇到心儀的對象，至於工作中也能夠得到上級領導的關愛及認可，因此你們的薪水、獎金自然增加。



▲10月上旬吉星入命！「3生肖」財運暴漲，第一位好事連發。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

生肖牛

屬牛的人，總因自己的運勢被小人阻擾，而過得十分窘迫，距離成功很遠。不過，10月上旬運勢大好，不僅財源滾滾來，還會聽到許多好消息，很快就能晉升。屬牛的朋友們就別再鬱悶了，苦難的日子即將結束，未來將過得開心舒適。在10月份中，你們終於能順順利利的做事情了，且在生活中會遇到不少小驚喜、小確幸。（編輯：許苡晴）



