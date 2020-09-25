林哲熹化身「小奶狗」吻謝欣穎　從下親到上讓她好害羞

台灣原創影集《愛的廣義相對論》（Memory Eclipse）系列作品《迴圈》劇中，林哲熹先使出「大男人」把妹招數，再化身「小奶狗」雙膝跪下親吻謝欣穎的腳，上演「戀腳癖」橋段，親密舉動讓謝欣穎頻笑場，害羞直呼：「好癢！」

▲謝欣穎被林哲熹毆打後心痛的神情。（圖 / 衛視提供）

× ▲謝欣穎被林哲熹毆打後心痛的神情。（圖 / 衛視提供）

林哲熹在戲中第一眼見到謝欣穎就愛上了，使出大男人「把妹招數」，約吃宵夜，不准對方拒絕，直接拉著謝欣穎的手就走，還放話跟兄弟說：「我不只想牽她的手，還想馬上和她在一起」，問及謝欣穎戲外是否喜歡大男人的把妹招數，謝欣穎直說：「比較喜歡被誠懇的對待，不吃太油或太誇張的把妹招數。」但又不忘顧及林哲熹的感受，貼心的補一句說：「但又覺得戲裡的阿賓想要獨佔，或是直接的態度很帥！」

▲林哲熹（右）雙膝跪地深情親吻謝欣穎的腳。（圖 / 衛視提供）

× ▲林哲熹（右）雙膝跪地深情親吻謝欣穎的腳。（圖 / 衛視提供）

林哲熹和謝欣穎在戲中愛得瘋狂，林哲熹化身「小奶狗」雙膝跪下，手捧謝欣穎的腳並溫柔親吻，從腳尖慢慢吻至小腿，戲中大展「戀腳癖」，問及被親吻腳的感覺，謝欣穎直說：「被親腳這舉動很親密，應該是男女朋友才會出現的畫面，所以被哲熹親時，覺得極度害羞、而且很癢，重點不是自己的男朋友！因此覺得非常彆扭。」導致拍攝時，兩人頻笑場。

「刪除記憶」是劇中賦予未來科技的神奇技術，問及現實生活中是否有想「刪除」的片段，謝欣穎開玩笑地說：「通常都是喝完酒的隔天，會很想刪除前一晚的記憶，因為覺得自己喝完很失控。」而林哲熹則苦思的說：「沒有，因為很難想像少了某段記憶的自己，還會不會是現在這樣。」兩人面對「刪除記憶」各有自己的看法與解讀，在戲中更是擦出不一樣的火花。