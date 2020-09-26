小鬼人生璀璨落幕！生前「手寫信」曝光　眾看完都鼻酸了

藝人小鬼黃鴻升25日由家屬低調為他舉辦告別式，入殮儀式結束後，遺體在二殯進行火化，骨灰也移到陽明山「臻善園」花葬，而無論是圈內好友還是粉絲們，在送走他最後一程，都用自己的方式來紀念小鬼生前的好。近日，就有網友分享小鬼生前在演唱會後，寫給粉絲的手寫信，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「朋友是喜歡黃鴻升很久的粉絲，想跟大家分享他生前演唱會巡迴完，寄給粉絲的手寫信，雖然是複印的內容，但每一封上面的簽名都是小鬼本人親筆簽名，希望也能夠讓他的粉絲們看見」。
只見書信內容寫著「我是黃鴻升，演唱會進行到後段，按照節目流程，現在應該來個感性時間，我想寫一封信給你們，我的人生夥伴，是留個紀念，一份感謝，最近又開始主持了，因為我知道大家想念我主持的樣子，反覆思考後，決定還是繼續帶給大家歡樂，因為時間久了，我其實很想念大家的笑聲，何況我用主持人的角色陪伴很多人的10年」。
「人生要征服3座山，前10年是一座山，到了山頂要攻下第2座前，你得先下坡，這一下坡，有多少人還留在身邊，其實我都清楚，也有上一座山就喜歡我的小朋友，但因為年紀太小沒辦法支持我了，現在長大了，終於能來了，還好我能撐到你們都長大了，我們沒有被歲月的洪流沖散，歡迎你和我一起來爬第二座山」。
小鬼在信中提到「你們常說一些令人暖心的話，謝謝你們，但是你們可以放心，我知道我不是一個人，還有你們在，更不曾忘記我的初衷，謝謝你們一路的陪伴 沒有放棄我，就像我沒有放棄夢想一樣，答應我，未來也許你們有了自己的生活，無法像現在一樣常常出現，別忘記，我們的快樂回憶，我也答應你們，無論你們在世界的哪一個角落，我都會用我的作品，我的音樂，陪在你們身邊 。」
貼文一出，網友紛紛回應「真心佩服小鬼生前的為人」、「字好漂亮，字裡行間透露出這一路走來有多辛苦」、「真的是很暖的人」、「字體優美程度跟他的人品一樣！我們會永遠記得你的鬼哥」、「現在後悔沒有多認識他」、「真的很感人！你辛苦了，人生璀璨落幕，我們永遠想妳」、「很真誠的一封信」、「被鬼哥的真誠感動到」。（編輯：張嘉哲）