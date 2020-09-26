小鬼人生璀璨落幕！生前「手寫信」曝光　眾看完都鼻酸了

藝人小鬼黃鴻升25日由家屬低調為他舉辦告別式，入殮儀式結束後，遺體在二殯進行火化，骨灰也移到陽明山「臻善園」花葬，而無論是圈內好友還是粉絲們，在送走他最後一程，都用自己的方式來紀念小鬼生前的好。近日，就有網友分享小鬼生前在演唱會後，寫給粉絲的手寫信，貼文引發熱議。

▲網友公開小鬼生前寫給粉絲的一封信。（圖／翻攝PTT）