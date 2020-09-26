金鐘55登場！南韓網友狂刷「聊天室」　原因曝光台人超嗨

第55屆電視金鐘獎今（26）日晚間於國父紀念館舉行，稍早紅毯上各個明星亮相，引發不少討論，其中偶像劇《想見你》的CP演員柯佳嬿、許光漢一出場，尖叫聲四起，可見其高人氣，而就有網友討論「怎麼台灣金鐘獎，卻有一堆韓國人在看啊？」貼文引發熱議。

▲金鐘55登場，有網友發現直播聊天室內有不少韓國網友留言。（圖／翻攝金鐘獎直播）