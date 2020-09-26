金鐘55登場！南韓網友狂刷「聊天室」　原因曝光台人超嗨

第55屆電視金鐘獎今（26）日晚間於國父紀念館舉行，稍早紅毯上各個明星亮相，引發不少討論，其中偶像劇《想見你》的CP演員柯佳嬿、許光漢一出場，尖叫聲四起，可見其高人氣，而就有網友討論「怎麼台灣金鐘獎，卻有一堆韓國人在看啊？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「我剛剛打開Youtube的金鐘獎直播，結果發現聊天室裡面，有一堆韓國網友在狂刷留言，原來韓國人都這麼關注台灣的頒獎典禮嗎？他們都在留言什麼啊？有八卦嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「許光漢啊！想見你在南韓有播」、「記得外國滿夯想見你」、「想見你夯到韓國去啊，超猛」、「許光漢真的紅，人長得帥演技又好」、「現在才知道原來想見你在韓國很紅」、「想見你在韓國很紅，台灣之光」、「很好啊！台劇推廣國際，超棒」、「韓國的許太太也很多，跟我一樣嗨哈哈哈」、「想見你台灣之光啦！預祝得獎」。
事實上，《想見你》今年播完結局之後，台灣討論度也非常高，隨後該劇進軍南韓，沒想到播出後廣受好評，不少韓國網友在論壇表示「劇情張力很足，連演員都長得很好看」、「穿越時空的結局令人動容」等高評價，也難怪這次金鐘55頒獎典禮，不少韓國網友都想一賭男女主角許光漢及柯佳嬿的風采。（編輯：張嘉哲）