金鐘55最大遺珠是誰？答案一面倒淚推「2人」：太可惜了

第55屆電視金鐘獎在26日晚間盛大登場，其中《罪夢者》一舉奪下四個獎項，而備受矚目的《想見你》也成功敲響4座金鐘，女主角柯佳嬿二度封后，更是讓PTT直接爆刷一片好評，對此，就有網友討論「這次金鐘獎誰是最大遺珠啊？」貼文一出，引發不少影迷熱議。

原PO在PTT貼文指出「今年不知道流程是怎麼樣，嚴重超時，大獎直接頒到半夜哈哈，很久沒有這樣了，等到都快崩潰，但不免俗還是要討論一下，今天一堆死亡之組，大家心裡的遺珠是誰？」

貼文一出，網友紛紛回應「謝盈萱太可惜了」、「許光漢真的太可惜了」、「謝盈萱真的值得獲獎，俗女的媽媽都得獎了」、「許光漢真的很棒！期待他以後能再入圍」、「謝盈萱啦！俗女真的很好哭」、「覺得許光漢耶！雖然柯佳嬿拿獎也很開心」、「許光漢沒有之一！希望他再加油，以更棒的作品跟大家見面，雖然覺得太可惜了」、「謝盈萱也有點可惜！俗女超好看的」。



▲出演《俗女養成記》的謝盈萱未獲獎，影迷感到相當可惜。（圖／NOWnews影像中心） 綜合網友意見，許多人認為「謝盈萱」跟「許光漢」是本次的最大遺珠，其中謝盈萱在《俗女養成記》演出的「劉嘉玲」，描述一名北漂女的故事，感人的家庭互動，在不少觀眾心中留下深刻印象；許光漢則是在《想見你》中一人分飾王銓勝及李子維兩人，精湛的演出，與視后柯佳嬿的對手戲，讓不少影迷看得如癡如醉，戲劇更一舉紅到南韓去！即便沒得獎，也獲得不少觀眾肯定。（編輯：張嘉哲）